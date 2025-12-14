Els secrets del cumquat, un cítric ric en vitamina C
- Quatre cumquats concentren tota la vitamina C necessària en un dia
El cumquat és una petita taronja, tan petita que s’ha de menjar amb pell (tot i que també se’n poden fer confitures). Com a cítric, és ric en vitamina C, que enforteix el sistema immunitari, i és un potent antioxidant. Amb només quatre d’aquests fruits diminuts, s’aconsegueix tota la vitamina C que es necessita en un dia. A més, és ric en fibra i ajuda a combatre el colesterol i les malalties cardiovasculars.
Un arbre (o arbust) de mida limitada
Sembla que el seu origen és asiàtic, de la Xina i de la zona anomenada Indoxina (Àsia Oriental). L’arbust que els produeix també és petit, tot i que si es deixa créixer en condicions òptimes pot arribar a fer tres o quatre metres d’alçada. La seva mida fa que, sovint, se’l consideri ornamental i que es pugui cultivar en test, al balcó o a la terrassa. Com la resta de cítrics, no perd mai la fulla.
L’aigua, com sempre, fonamental
“Els cítrics no poden passar set”. Ho diu a Va de Verd l’Edgar, d’El nou Hort, un espai on es cultiven fruiters, entre ells el cumquat. Cal que estiguin ben regats tot i que s’ha d’anar amb compte de no passar-se de frenada. La millor manera d’evitar l’excés d’aigua és assegurar-li un substrat ben drenat i només regar-lo quan la part més visible d’aquest substrat està ben sec.
Maduració dels cumquats
L’altre element imprescindible perquè el cumquat prosperi és la llum del sol. En aquest sentit, també segueix la tònica de tots els cítrics. Fins i tot a l’hivern, ens hem d’assegurar que no li manqui mai la llum del sol tot i que tolera temperatures força baixes. Però si es baixa dels zero graus, cal protegir-lo o, fins i tot, passar-lo a l’interior.
El fruit comença a sortir a principis de tardor i va madurant fins a principis de l’hivern. El moment de collir-lo és quan ha passat del color groc al taronja. Com més taronja sigui la pell, més àcid serà el fruit, la polpa. La pell li aporta un sabor més dolç i lleugerament amargant que el fa ideal per combinar-lo en amanides i, fins i tot, a pastisseria. Es pot elaborar una melmelada deliciosa!
Encara que tinguem plantat el cumquat en un test, cal estar amatents amb les plagues i mantenir l’arbret ben podat i evitar que tingui branques creuades entre elles. Amb aquestes precaucions mantindrem l’arbust sa i productiu.
