Quan sigui gran, vull ser pagès!
- El relleu generacional al camp català és una assignatura pendent
Queden lluny els anys en què els fills heretaven la feina dels pares. Les coses al camp ja no acostumen a funcionar així i els descendents dels pagesos catalans se'n van a estudiar o treballar fora per cercar un ofici menys esclau i amb un sou fix a final de mes. Si això se li suma una davallada demogràfica generalitzada, el futur de l’agricultura pinta incert.
Dades de la pagesia a Catalunya
A Catalunya hi ha declarades 48.891 explotacions agràries que gestionen, en total, poc més de 746.000 hectàrees. Però poc més de 10.000 són considerades prioritàries, és a dir, que hi ha part del sector que no s’hi dedica professionalment o que la seva explotació permet assegurar un lloc de treball. En total, l’agricultura dona feina al nostre país a 35.000 persones, segons dades de fa cinc anys. D’aquestes, el 40,29% té més de 65 anys; un 24,89% té entre 55 i 65 anys; un 25% entre 41 i 55 anys; i només un 9,62% té menys de 41 anys.
Què ha passat?
Al Priorat molts pagesos tenen més 65 anys i en poc temps no podran fer-se càrrec de les seves terres. Si no troben qui els substitueixi, les perdran. Aquesta falta de continuïtat posa en perill, per exemple, la producció de raïm -i, per tant, de vi- fet que podria traduir-se en una gran pèrdua de terres durant els anys vinents.
Encara que s’estan proposant polítiques per tal de fer front a aquest problema, els costos que tenen per als agricultors i ramaders no estan a l’abast de tothom. Per aquest motiu, molts pagesos i pageses es queixen que, al final, només les grans explotacions seran viables i les petites desapareixeran.
Passió, malgrat tot
Tot i els ajuts, en forma de polítiques concretes, aquest és un problema que només es pot solucionar amb passió. La que molts joves han rebut dels seus pares i avis pagesos, i d’altres gràcies a les noves iniciatives com ara la moda pels productes ecològics o, fins i tot, a pel·lícules com Alcarràs. En Marc, per exemple, va començar de ben petit a ajudar el seu avi al camp. Des que era adolescent difon el que fa al seu Instagram @huertoecologico_marc: instal·lar el seu propi sistema de reg o podar fruiters i palmeres. No es planteja una altra manera de viure que no passi pel treball al camp i des de les xarxes socials, anima als joves a acostar-se a la pagesia que no és només una feina sinó una manera de plantejar-se la vida.
Per ser pagès, cal formació
Queden lluny els dies en què es deia que per ser pagès només cal escoltar la veu de la terra. Avui hi ha un munt de possibilitats, uns quants graus en enginyeria i també un portal on informar-se. A través de la pàgina de la Generalitat Ruralcat, la finestra anomenada ‘El planter’ serveix com a bústia informativa per a tots els i les joves que es pregunten a hores d’ara quines possibilitats tenen en aquesta professió i com dur-les a terme. Alguns ja hi són. Als altres, el camp els espera amb els braços oberts.