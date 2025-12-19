Victoria Federica, enamorada de nou d’un empresari
- Es relaciona a la neboda del rei, Victoria Federica, amb Jorge Navalpotro, un empresari d'oci nocturn
Victoria Federica de Marichalar i Borbón, neboda del rei Felip VI i neta del rei emèrit Joan Carles I, torna a situar-se al centre de l’actualitat mediàtica. Aquesta setmana, el seu nom ha aparegut amb força a les cròniques socials arran de la seva nova relació sentimental amb Jorge Navalpotro, actual propietrai de sala La Riviera, un jove empresari de l’oci nocturn, un entorn que no li és del tot aliè.
La informació ha sorprès fins i tot les periodistes especialitzades Laura Fa i Lorena Vázquez. Al seu programa Mamarazzis Pop& Cor, han explicat que, la notícia de Victoria Federica les ha deixat bocabadades. Lorena Vázquez ha deixat clar que la relació s’ha mantingut amb molta discreció fins ara.
Un nou amor
Tal com ha explicat Laura Fa, “Lecturas parla de la suposada relació de Victoria Federica amb un jove empresari. Ho ha tret la nostra companya Anna Gurguí, però tant Lecturas com l’Anna només tenen la prova que s’han donat ‘likes’ a Instagram”.
Segons ha afegit Lorena Vázquez, aquestes pistes digitals van més enllà: “L’Anna va dir que havia trobat indicis que Victoria Federica i aquest noi es posaven ‘likes’ i havien penjat fotografies fetes a la casa d’aquest senyor”. Tot i això, ni la jove ni el suposat company han confirmat públicament la relació.
Aquesta nova etapa arriba en un moment en què Victoria Federica sembla cada vegada més allunyada del paper institucional de la Corona. Tal com apunta Laura Fa, “ella va fluint, no és de relacions llargues, s’ho passa bé”, una manera d’entendre la seva vida sentimental que encaixa amb la imatge lliure que projecta.
Un repàs a les seves relacions recents
Les Mamarazzis també han fet memòria de les relacions que la neboda del rei ha tingut en els darrers anys. “Va estar amb el torero, amb el discjòquei…”, ha recordat Lorena Vázquez, en referència a noms com Jorge Bárcenas o Borja Moreno, figures habituals de l’oci i la vida nocturna madrilenya. El nou jove, segons s’ha comentat al programa, respondria al perfil que acostuma a agradar-li: “És el típic noi que li agrada, pijo antic”, ha resumit Laura Fa.
Les periodistes fins i tot han ironitzat sobre l’entorn familiar de la jove. “La millor notícia que hem donat les Mamarazzis és que el seu avi, el rei emèrit, és el seu estilista”, ha comentat amb humor Fa, destacant la complicitat entre Victoria Federica i Joan Carles I en qüestions d’imatge.
Amb aquesta nova presumpta relació, Victoria Federica torna a demostrar que la seva vida personal continua despertant interès. Sigui com sigui, des del programa li han volgut desitjar sort: “Li desitgem molta sort”, han conclòs Les Mamarazzis, mentre la jove continua escrivint el seu propi relat, lluny del protocol i molt a prop del focus mediàtic.