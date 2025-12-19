El torró de xocolata d'Ada Parellada, la recepta fàcil per fer a casa
- La cuinera ens explica com neixen els torrons, per què en mengem per Nadal i com podem diferenciar els de qualitat de veritat
- Parellada ens explica com fer-ne un sense complicacions i amb ben pocs ingredients: xocolata, avellanes, nata i mantega
RTVE Catalunya
A les portes de les festes de Nada, Ada Parellada ens parla dels torrons, un dolç habitual a la gran majoria de taules per aquestes celebracions. La cuinera i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona ens explica com neixen, per què en mengem per Nadal, quins són els més populars i com podem diferenciar els de qualitat de veritat.
En la seva secció Històries de bar al Cafè d'idees de Gemma Nierga, ens acosta un consell per reaprofitar els que ens sobrin passat festes. I, com sempre, també ens regala una recepta per fer a casa: en aquest cas, coneixem com fer torró de xocolata.
|Ingredients
|Preparació
|
|