Ana Obregón i Jeffrey Epstein, l'inesperat vincle que els relaciona
- De Nova York a Espanya, la relació Obregón–Epstein reobre rumors i secrets dels 80
- Punta Cana, un nou refugi fiscal per als vips
El nom d’Ana Obregón ha tornat a aparèixer en els titulars després que The New York Times publiqués una investigació que vincula l’actriu i socialité amb el magnat nord-americà Jeffrey Epstein.
Segons el diari, a principis dels anys 80, Epstein va mantenir una relació sentimental amb Obregón i va treballar per recuperar diners perduts per famílies espanyoles després de la fallida de l’empresa d’inversions Drysdale Securities. Entre aquestes hi hauria la seva pròpia família, segons els documents de la investigació, i Obregón, seria una figura clau en els inicis de l'enriquiment i creació de la fortuna d'Epstein.
Una relació de la qual l’actriu ja n’havia parlat
“Aquest és un cas del que tothom parla ara mateix”, ha explicat Laura Fa al programa Mamarazzis Pop&Cor, “i encara que Ana ja en va parlar a les seves memòries el 2012 i en una entrevista a Vanity Fair el 2021, ara torna a sortir a la llum amb més detall”. Per la seva banda, Lorena Vázquez ha afegit: “Molts es pregunten si podria acabar declarant davant la justícia americana, però Marta Català, periodista especialitzada en successos i crònica negre que ha seguit el cas, assegura que la possibilitat és remota: ‘No hi ha possibilitat que entri a la presó, és molt improbable’”, i subratlla que “aquesta relació professional no implica cap responsabilitat penal per a l’actriu”.
Les reaccions d’Obregón a l’esclat de la notícia
L’actriu ha reconegut recentment que li “repugna” haver estat amiga d’Epstein i ha negat qualsevol relació econòmica o sentimental. Tot i això, fonts com Vanity Fair recorden que Obregón mateixa va relatar a les seves memòries ‘Así soy yo’ que Epstein va ser, en cert sentit una persona molt especial per a ella, en paraules de l’actriu “el meu àngel de la guarda a Nova York”, però també que malgrat tot mai es van enamorar: “Adeu a Jeff, l’home perfecte del qual mai em vaig enamorar”.
Les memòries i entrevistes d’Obregón recorden moments difícils i esgarrifosos: va descobrir la veritable dimensió de les accions d’Epstein a través d’una sèrie documental el 2014, quan va veure com l’empresari es relacionava amb noies joves i abusava d’elles, recordant la seva pròpia sorpresa i incredulitat. “No m’ho podia creure”, va declarar llavors.
El cas torna a sacsejar els mitjans i el públic espanyol, posant en relleu la connexió d’algunes famílies amb Epstein i la repercussió que aquestes històries continuen tenint, encara que les implicacions legals per a figures com Ana Obregón siguin mínimes.