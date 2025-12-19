La Casa Reial felicita el Nadal amb una imatge sorprenent
- Els reis, la princesa Elionor i la infanta Sofia aprofiten una imatge de la seva visita a Valdesoto
- Urdangarin trenca el seu silenci amb la seva entrevista més personal a La 2Cat
La Casa Reial espanyola ja ha difós la seva tradicional felicitació de Nadal de 2025, un missatge institucional que, com cada any, marca l’inici de les festes nadalenques. Enguany, la postal dels reis Felip VI i Letizia, acompanyats de les seves filles, la princesa Elionor i la infanta Sofia, ha volgut posar l’accent en el món rural i en els petits municipis, amb una fotografia presa a la localitat asturiana de Valdesoto, distingida recentment com a Poble Exemplar d’Astúries 2025.
Una postal familiar des de Valdesoto
La felicitació també funciona com un homenatge directe a Valdesoto i, per extensió, a tots els municipis que mantenen vives les tradicions, la convivència i l’arrelament al territori. No és la primera vegada que aquesta localitat asturiana es vincula simbòlicament amb la família reial: el passat 25 d’octubre, la princesa Elionor hi va pronunciar per primera vegada en solitari el discurs amb motiu del reconeixement com a Poble Exemplar d’Astúries.
En aquella intervenció, l’hereva al tron va destacar l’“exemple de convivència” dels veïns i la “cura dels costums” com a valors fonamentals que defineixen la identitat dels petits pobles. Aquest record afegeix una capa més de significat a la imatge nadalenca, que esdevé també una continuïtat del compromís institucional de la princesa amb el territori asturià.
Els gossos, protagonistes inesperats
Si la felicitació dels reis ha seguit una línia institucional i simbòlica, la dels reis emèrits ha causat sorpresa pels seus protagonistes: els gossos. En una imatge allunyada de la solemnitat habitual, les mascotes ocupen tot el protagonisme de la postal, fet que ha generat nombroses reaccions tant als mitjans de comunicació com a les xarxes socials. Alguns han interpretat aquesta elecció com una picada d’ullet de la reina Sofia, després que Joan Carles I admetés recentment que trobava molt a faltar els seus gossos.
Les monarquies també desitgen bones festes
La Casa Reial espanyola no ha estat l’única institució monàrquica a compartir la seva felicitació nadalenca. Altres monarquies europees i d’arreu ja han fet públics els seus missatges de Nadal, seguint una tradició arrelada que combina simbolisme, imatge pública i comunicació institucional. Des de Mònaco, Jordània o el Regne Unit també han aprofitat aquestes dates per enviar la seva felicitació nadalenca, cada casa al seu estil. De fet, al Regne Unit van un pas més enllà i fan negoci d’aquestes festes: han posat a la venda decoracions nadalenques com la façana del Buckingham Palace o el cotxe reial; això sí, a preus una mica per les estrelles.
Any rere any, aquestes felicitacions esdevenen un moment esperat i una finestra per observar com les monarquies volen projectar-se davant la ciutadania en unes dates tan assenyalades.