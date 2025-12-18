Olga PanÃ© descarta que les urgÃ¨ncies dels hospitals estiguin "colÂ·lapsades"
- La consellera de Salut destaca que la grip "no està sent greu"
- Pané nega haver rebut una denúncia per la saturació a l'Hospital del Mar
La consellera de Salut, Olga Pané, ha descartat que les urgències dels hospitals catalans estiguin “col·lapsades” tot i l’augment de casos de grip. Pané ha afirmat que, malgrat que feia 15 anys que no es veia una epidèmia amb aquestes característiques, “en els darrers dos dies els casos han començat a baixar” i la situació s’ha “desaccelerat”.
"Olga Pané descarta que les urgències dels hospitals estiguin "col·lapsades"
"Aquesta grip no està sent greu"

En una entrevista al 'Cafè d'idees', de La 2 i Ràdio 4, la titular de Salut ha demanat prudència de cara a les festes de Nadal i ha recordat que, en cas de símptomes lleus, no cal fer-se proves: “És grip i no es cura amb antibiòtics, sinó amb repòs i antigripals”.
Pané ha negat haver rebut cap denúncia sindical per saturació a l’Hospital del Mar. “No n’he vist cap. És una mesura per donar-se notorietat”, ha dit, tot afegint que qui coneix realment la situació és la direcció i els professionals del centre. Ha remarcat que a urgències els pacients són atesos i tractats encara que estiguin esperant llit.
Olga Pané nega haver rebut una denúncia per la saturació de les urgències a l'Hospital del Mar
"No he vist cap denúncia. És una mesura per donar-se notorietat"

Incentius per millorar l'atenció
La consellera defensa combinar diferents sistemes d’incentius per millorar la gestió sanitària. “Els sistemes de finançament condicionen la resposta”, ha explicat, apostant per barrejar models capitatius, de pagament per activitat i incentius qualitatius vinculats a objectius com la prevenció, la vacunació o el control de pacients crònics, segons diu, argumenten alguns estudis internacionals.
Olga Pané defensa barrejar els diferents sistemes d'incentius per millorar la gestió sanitària
"Els sistemes de finançament condicionen la resposta"

Pané considera positiu mantenir un estatut comú del personal sanitari, però aposta per taules específiques per col·lectius professionals. “És bo un marc general, però també espais de negociació adaptats a les necessitats concretes de cada professió”, ha afirmat.
Nega manca de metges
Sobre les guàrdies mèdiques de 24 hores, Pané ha admès que el sistema s’ha tensionat amb els anys per l’augment de la complexitat assistencial. Ha assegurat que les nits i festius s’han de cobrir, tot i que es poden repensar torns i fórmules dins la negociació col·lectiva, on ja s’ha incrementat el preu de les guàrdies.
Olga Pané, sobre les jornades de 24 hores dels metges
"Ens estem fent vells i ens posem més malalts. Ara no es pot descansar tant. El que no es pot és deixar de treballar a les nits. Això ho discuteixen als convenis col·lectius"

La consellera ha negat una manca global de facultatius: “No ens falten metges quantitativament parlant; de fet, som dels que en tenim més”. Sí que ha reconegut dèficits en algunes especialitats, com la medicina familiar, l’anestesiologia o la psiquiatria. També ha recordat que l’any vinent començarà la nova especialitat d’urgències i emergències.
“És important atendre els pacients en la seva llengua, perquè s’adhereixen millor al tractament“
Salut exigeix el coneixement del català als professionals, amb un termini d’un any per assolir un nivell B1. “És important atendre els pacients en la seva llengua, perquè s’adhereixen millor al tractament”, ha defensat Pané, destacant que es faciliten eines formatives i referents lingüístics als centres.
Pané ha situat la petició de baixes laborals com la tercera causa de consulta a l’atenció primària. Catalunya és la segona comunitat que més despesa destina a baixes, i per això Salut prepara un programa per millorar-ne la gestió, amb l’objectiu de descarregar el sistema sense perjudicar els treballadors malalts.