Entrevista a Joan Laporta: On i quan veure el 'Pla seqüència'
- 50 minuts sense talls en una entrevista televisiva amb el president del F.C Barcelona Joan Laporta
- 12 convidats, 12 plans seqüència: Jordi Basté encapçala un nou format televisiu únic a La 2Cat
Després de l’èxit del primer programa de Pla Seqüència, amb l’entrevista a Iñaki Urdangarin, aquest dijous arriba un nou capítol protagonitzat pel president del FC Barcelona, Joan Laporta. La conversa, conduïda per Jordi Basté, tindrà una durada de 50 minuts sense interrupcions, en què Laporta revelarà la seva cara més íntima i personal.
On i quan veure-la?
L'entrevista s’emetrà el dijous 18 de desembre a La 2Cat i també estarà disponible a RTVE Play.
Qui és Joan Laporta?
Joan Laporta Estruch va néixer el 29 de maig de 1962 a Barcelona. És advocat i polític català, però és conegut sobretot pel seu paper com a president del FC Barcelona. La seva trajectòria comença el 2003, quan va ser elegit president del club. Durant el seu primer mandat (2003-2010), Laporta va liderar una transformació clau del Barça, tant esportiva com institucionalment. Sota el seu lideratge, l’equip va viure una etapa daurada amb entrenadors com Frank Rijkaard i Pep Guardiola, i jugadors llegendaris com Ronaldinho, Xavi Hernández, Andrés Iniesta i Lionel Messi. Durant aquests anys, el Barça va aconseguir múltiples títols nacionals i internacionals, incloent-hi la Lliga de Campions de la UEFA.
A més del futbol, Laporta ha estat actiu en la política catalana, amb participació en el partit Solidaritat Catalana per la Independència i en debats sobre la independència de Catalunya. El seu estil carismàtic, directe i sovint polèmic l’ha convertit en una figura pública de gran visibilitat més enllà del món esportiu.
Després d’un període fora de la presidència, Laporta va tornar al club i va ser reelegit el 2021, en un moment complicat per al Barça marcat per problemes financers i esportius. El seu retorn va generar grans expectatives sobre la recuperació de l’equip i la gestió institucional.
Formats innovadors i en català
Pla Seqüència forma part de la nova etapa de continguts de La 2Cat, apostant per formats que prioritzin l’autenticitat, la proximitat i la narrativa audiovisual en català. El programa destaca per la seva complexitat tècnica i narrativa, amb l’objectiu de recuperar l’espai de les històries profundes i properes al públic.