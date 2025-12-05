El film 'Argentina 1985' mostra el primer judici contra els dictadors del país
- Argentina, 1985 reflecteix les dificultats del fiscal Julio Strassera per fer justícia
- Aprofita per veure aquesta pel·lícula a RTVE Play, disponible fins l'11 de desembre
Argentina, 1985 és un film ideal per qui hagi vist altres pel·lícules com Els judicis de Nuremberg. Aquest drama històric argentí, dirigit per Santiago Mitre, està basat en la transició democràtica després de l'última dictadura militar a l'Argentina.
Protagonitzada per Ricardo Darín, Peter Lanzani, Alejandra Flechner i Norman Briski, el llargmetratge transmet la història del fiscal Julio Strassera i el seu equip. Ells són els encarregats de l’acusació al judici en contra d’alts càrrecs militars que exercien de caps de la dictadura.
La narració transcorre entre 1984 i 1985, quan Strassera rep la causa després d’obstruccions per part de les forces armades. Disposa de quatre mesos per preparar l’acusació i presentar el cas a judici. El fiscal i el seu adjunt Luis Moreno Ocampo decideixen reunir un equip d’estudiants per portar endavant la investigació.
La preparació del cas
La pel·lícula, disponible a RTVE Play fins l'11 de desembre, comença amb una introducció a la vida del fiscal Strassera. Una vegada s'adona de la impossibilitat de condemnar-los en judici militar, decideix portar els integrants de les juntes de la dictadura a un judici civil.
Strassera no té fàcil elaborar l'acusació. La pressió política, amenaces i ideologia l'obliga a escollir, juntament amb el fiscal adjunt Moreno Ocampo, a un grup de joves promeses sense experiència.
El judici
Els testimonis que es poden observar a la pantalla representen part dels més de 800 que van testificar al judici. Les històries que exposen canvien l'opinió pública del país, dividit fins aleshores, donat que posen paraules a la violència i terror que es va viure al règim.
El final representa a la perfecció l'emoció i tensió que es viu. "Senyors jutges: vull renunciar expressament a tota pretensió d'originalitat per a tancar aquesta requisitòria. Vull utilitzar una frase que pertany ja a tot el poble argentí: mai més", són les paraules amb què conclou Strassera l'acusació. Aquesta expressió, "nunca más", s'utilitza encara a l'Argentina en contra del terrorisme d'Estat.
Premis i reconeixement
Argentina, 1985 ha estat guardonada amb gran varietat de premis. Als Premis Sant Jordi 2023, va guanyar la Rosa de Sant Jordi a la millor pel·lícula estrangera. A més, es va emportar el premi FIPRESCI, la menció especial SIGNIS i va estar nominada al Lleó d'Or del Festival Internacional de Cinema de Venècia 2022. També va aconseguir el guardó del públic al Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2022.