Cinema en català: gaudeix gratuïtament d'una àmplia col·lecció de pel·lícules
- Pots veure més de 20 pel·lícules en català i gratuïtes a RTVE Play Catalunya
- Descobreix quina és l'última incorporació a la nostra col·lecció de films
Si t'agrada veure pel·lícules en català o doblades al català, a RTVE Play Catalunya pots trobar un catàleg amb més de 20 films disponibles. L'accés a la plataforma és gratuït i només cal que et subscriguis a la web per poder gaudir de tot el contingut.
The quiet girl
Cáit, una nena reservada, és descuidada per la seva família i lluita en silenci. L’envien a viure amb uns familiars llunyans, on progressa, però descobreix una veritat dolorosa.
La Balena
En Charlie és un solitari professor de literatura a distància que viu reclòs a la seva casa a causa de l'obesitat severa que pateix. Deprimit per la pèrdua de la seva parella i els seus problemes de salut, intenta reconnectar amb la seva filla adolescent, a la qual va abandonar fa nou anys, en una última oportunitat de redempció.
Veus d'or
En 1990, els Frenkel, un matrimoni jueu d'actors de doblatge rus, emigren a Israel i intenten trobar treball. Tanmateix, allà no necessiten actors russos. El seu talent convertirà el començament del nou capítol de la seva vida en una experiència divertida, dolorosa i absurda.
Les dues cares de la justícia
Des de 2014, a França, la justícia reparadora ofereix a les víctimes i perpetradors de delictes l'oportunitat de diàleg a través de sistemes segurs, supervisats per professionals i voluntaris.
Última nit a Milà
La nit abans de jubilar-se, el tinent de policia Franco Amore és cridat per investigar l'escena del crim on van matar el seu millor amic i company de tota la vida, Dino.
La llei de Teheran
A l'Iran, la pena per possessió de drogues és la mateixa tant si portes 30g com 50kg: la pena de mort. En aquestes condicions, els narcotraficants no tenen objeccions a jugar en gran i la venda de crac s'ha disparat. Com a resultat, 6,5 milions de persones són toxicòmans. Després de diversos anys de seguir la pista al narcotraficant Nasser K. Samad, un policia persistent i expeditiu aconsegueix per fi seguir-li la pista. Encara que creia que el cas estava tancat, l'enfrontament amb el cap de la xarxa pren un gir completament inesperat...
Les vuit muntanyes
Dirigida per Felix Van Groeningen i Charlotte Vandermeersch, la pel·lícula narra la vida de dos homes, Pietro i Bruno, que des de la infantesa comparteixen estius a la muntanya i que, amb el pas dels anys, veuen com la seva amistat es transforma sota la influència de la distància, les ferides emocionals i la relació amb l’origen.
El meu crim
França, 1935. Un investigador ha de resoldre l'assassinat d'un banquer parisenc. Entre una sèrie de sospitosos crida l'atenció Madeleine. Els seus desitjos de fama i fortuna s'interposaran en el camí de la recerca.
Els joves amants
A 'Els joves amants' Shauna i Pierre es tornen a trobar després de quinze anys. Ella és una elegant arquitecta retirada. Ell és un metge feliçment casat. Oposats però hipnotitzats l'un per l'altre, tornen a connectar i comencen una aventura. No obstant, els aguaita el fantasma de la diferència d'edat, ja que ella té 71 anys i ell 45.
El falsificador
Berlín, 1942. El règim nazi controla cada racó de la ciutat, la persecució contra la comunitat jueva s’intensifica i la deportació sembla inevitable. Enmig d’aquest escenari asfixiant, un jove de només 21 anys decideix plantar cara al destí que li volen imposar. El seu nom és Cioma Schönhaus, i la seva història real és la base de El falsificador, el film que ja pots veure a RTVE Play Catalunya.
Un matí bonic
La pel·lícula, subtil i minimalista, narra la vida de la Sandra, una mare soltera que es veu atrapada en una cruïlla vital: cuidar el seu pare, que pateix una greu malaltia neurodegenerativa, i alhora redescobrir el desig i l’esperança a través d’una nova relació amorosa, pero amb un home casat.
Remember
Pil-Joo és un home de prop de 80 anys, veterà de la Guerra de Corea, que viu amb Alzheimer i un tumor cerebral terminal. Durant la seva joventut, en plena ocupació japonesa (1910-1945), la seva família va ser assassinada, un trauma que ha portat silenciosament tota la vida.
Quan sap que li queda poc temps abans que la memòria i la salut li fallin completament, decideix iniciar un pla minuciós per eliminar un a un els responsables, noms que porta tatuats als dits per no oblidar-los.
La pàtria perduda
Sèrbia, 1996. Durant les manifestacions estudiantils contra el règim de Milošević, en Stefan, de 15 anys, ha de passar per la revolució més dura de totes. Ha d’enfrontar-se a la seva estimada mare, portaveu i còmplice del govern corrupte contra el qual lluiten els seus amics.
Res a perdre
Sylvie viu amb els seus dos fills, Sofiane i Jean-Jacques. Junts formen una família molt unida. Una nit, Sofiane resulta ferit mentre estava sol al pis i la seva mare estava treballant. S'interposa una denúncia i Sofiane ingressa en una casa d'acollida. Armada amb un advocat, els seus germans i l'amor dels seus fills, Sylvie confia a ser més fort que la maquinària administrativa i legal.
A les verdes i les madures
Mentre Jean, el conservador alcalde d'una petita ciutat del nord de França, fa campanya per a la seva reelecció, Edith -la seva dona des de fa quaranta anys- li comunica una notícia que ja no pot amagar: se sent -i sempre ho ha sentit- un home. Al principi, Jean pensa que és una broma, però aviat s'adona que Edith va de debò i que està decidida a portar la seva transició de gènere fins al final. És llavors quan s'adona que no sols la seva relació, sinó també la seva campanya electoral, corren el risc de fer un tomb.
Sexygénaires
Amb més de seixanta anys, dos amics amb problemes financers faran servir la seva imatge en el món de la moda i de la publicitat. Un dia, un d'ells, que encara té aspecte, acompanya el seu amic menys agraciat a una sessió de fotos. La directora de càsting el convenç perquè faci una prova. A partir d'aquest moment, comença a tenir uns ingressos amb els quals intentarà salvar el seu negoci en fallida.
El caftan blau
En Halim porta molt temps casat amb la Mina, amb qui regenta una botiga tradicional de caftans a la medina de la ciutat de Salé, una de les més antigues del Marroc. La parella viu des de sempre amb un secret que en Halim ha après a ocultar: l'homosexualitat, però la malaltia de Mina i l'arribada a la botiga d'un jove aprenent amenacen en pertorbar aquest equilibri.
L'última pel·lícula
Samay, un nen de 9 anys d’un poble remot de l’Índia, descobreix el cinema i n’en queda fascinat. Desafiant el seu pare, visita sovint el cinema i es fa amic del projeccionista, que l’hi deixa entrar a canvi de menjar. Amb els seus amics, intenta capturar la llum i projectar pel·lícules de 35 mm, aconseguint construir un projector casolà. Però perseguir somnis sovint implica renúncies doloroses.
Un pas endavant
Élise, de 26 anys, és una gran ballarina clàssica. Pateix una lesió durant una funció i l'informen que haurà de deixar de ballar. A partir d'aquell moment, la seva vida fa un tomb i Élise haurà d'aprendre a reconstruir-se.
La cançó del mariner
Grace està totalment horroritzada per les condicions en què viu el seu pare vidu, Howard, un capità de vaixell retirat. Contracta una vídua local, Annie, perquè netegi i cuini per a ell, cosa que no fa més que enfurir el vell rondinaire. Però l'enèrgica Annie no aguantarà les ximpleries. A mesura que tots dos estan més units, una envejosa Grace es nega a acceptar el canvi d'humor de Howard.
Close
Leo i Rémi són amics de la infància. Tenen tretze anys i són el que s'han anomenat tota la vida amics íntims. Juguen, passen molt de temps a casa d'un o altre, on fins i tot es queden junts a dormir. No hi ha malícia, ni jocs tèrbols, ni res que faci pensar en alguna cosa que no sigui la típica amistat infantil cridada a durar tota la vida. Són com germans. Tot i que els companys de classe sospiten una altra cosa des del primer dia. Fins que un succés impensable els separa. Léo s'acosta llavors a Sophie, la mare de Rémi, per intentar entendre.
Entre nosaltres
Nina (Barbara Sukowa) i Madeleine (Martine Chevallier) són veïnes. Viuen l'una enfront de l'altre i tot i que semblen les millors amigues són molt més que això. De fet, fa anys que mantenen una relació sentimental en secret fins que una tragèdia sacseja les seves vides i fa trontollar tot el que tenien planejat.
La dona de l'espia
1940, el Japó. La nit anterior a l'esclat de la Segona Guerra Mundial, el comerciant local Yusaku Fukuhara deixa a la seva esposa Satoko a casa i viatja a Manxúria amb el seu nebot. Allí és testimoni casual d'un acte bàrbar i decideix prendre mesures per a revelar-lo al món. Després d'un malentès inicial, la seva esposa descobreix les veritables intencions del seu marit i decideix protegir-lo de manera incondicional. En qui es pot confiar?
Promeses a París
Després de tota una trajectòria com a alcaldessa d'una ciutat pròxima a París, Clémence afronta el seu major repte fins al moment: ser ministra. Sempre s'ha bolcat amb els més desfavorits per salvar a la ciutat de la pobresa comptant amb l'ajuda de la seva mà dreta, Yazid. Però ara la possibilitat d'aquest nou càrrec despertarà en ella una ambició desconeguda. Serà capaç de mantenir el seu compromís amb els ciutadans i la seva integritat política o acabarà sucumbint al poder?
Ali & Ava
Per diferents raons, Ali i Ava se senten sols. Es coneixen a través de Sofia, la filla dels inquilins eslovacs d'Ali a qui Ava cuida. A partir d'aleshores i durant un mes, una connexió profunda comença a créixer entre ells, malgrat les seqüeles de la relació anterior de l'Ava i la confusió emocional de l'Ali. Tot plegat alimentat per la passió de tots dos per la música.
A temps complet
Julie fa un esforç titànic per a criar als seus dos fills als afores de París i conservar al mateix temps la seva feina en un hotel de luxe en el centre. Just quan aconsegueix una entrevista per al treball que feia temps que desitjava, esclata una vaga general que paralitza tot el transport públic i posa en risc el delicat equilibri que Julie havia construït. Comença llavors una carrera embogida contra el temps en la qual Julie no pot permetre's flaquejar.
Aisha
Una jove nigeriana cerca asil a Irlanda. Atrapada durant anys al sistema d'immigració, coneix l'expresoner Conor Healy. Però el seu futur a Irlanda és incert.
Incerta glòria
Al front d'Aragó, el 1937, Lluís, un jove oficial republicà, destinat a un lloc temporalment inactiu en un erm desert, coneix a una enigmàtica vídua de la qual s'enamora i que aconsegueix engalipar-ho per a falsificar un document que la converteixi en la senyora de la comarca. A partir d'aquest moment, la fèrria moral del soldat es desgasta progressivament fins que arriba a perdre-la per complet, quan la dona l'obliga a matar al seu millor amic a canvi de proporcionar-li els mitjans per a salvar la vida del seu fill.
Contra
En una ciutat alemanya, una jove de l'extraradi, immigrant musulmana, que somia amb ser advocada es matricula en la Facultat de Dret, però el primer dia de classe té un enfrontament amb un professor polèmic, conegut per ser provocatiu i per parlar fora de to. Obligat per la Universitat, el professor ha de preparar a la jove per a un concurs de debat nacional. Encara que cínic i arrogant, podria ser l'entrenador perfecte per a l'entusiasta estudiant, però abans hauran de ser capaces de superar els seus propis prejudicis.
Els dies que vindran
Només fa un any que surten junts quan Vir i Lluís descobreixen que estan embarassats. Durant 9 mesos, seguirem l'aventura d'aquesta jove parella barcelonina, el gir enorme que donarà la seva vida, les seves pors, alegries, les seves expectatives i les realitats que, durant el seu embaràs, creixen davant ells.
La plaça del Diamant
Pel·lícula basada en la novel·la de Mercè Rodoreda. L'acció transcorre a Barcelona, entre els anys 30, abans de la Guerra Civil, fins entrada la postguerra. La protagonista és la Colometa, una noia que veu esfondrar-se el món al seu voltant a causa de la guerra.
Estiu 1993
Frida, una nena de sis anys, afronta el primer estiu de la seva vida amb la seva nova família adoptiva després de la mort de la seva mare. Lluny del seu entorn pròxim, en ple camp, la nena ha d'adaptar-se a la seva nova vida.