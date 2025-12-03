El millor panettone artesà d'Espanya està a Barcelona
- El premi al millor panettone artesà d'Espanya l'ha rebut la pastisseria Oriol Carrió, a Barcelona
El panettone és un dolç amb molta història. El seu origen es remunta a la Itàlia del segle XV, on era un producte de luxe. Està molt lligat amb el Nadal. Es va popularitzar als inicis del segle XX amb la seva producció en massa de manera industrial. A més, la migració d'italians, sobretot a Sud-amèrica, el va transformar en una tradició internacional.
Hi ha panettones de molts tipus, però els artesans es consideren encara avui dia com una peça gurmet. El millor d'Espanya l'any 2025 ha estat el de la pastisseria Oriol Carrió. El reporter Aleix Manzano d'Aquí la Terra visita aquest establiment per conèixer què els fa diferents de la resta.
La textura és el primer
El pastisser Oriol Carrió explica perquè el seu panettone és únic. "És un panettone molt flonjo, molt humit, amb molt toc cítric i una miqueta de vainilla, però sense ser predominant", segons ell. Per sobre del visual, la seva prioritat és la textura, el xef valora especialment que no quedi massa sec per dins.
La pastisseria va obrir l'any 1983, quan van començar els seus pares: "tota la família va creixent aquí". Quan el negoci va rebre el premi va ser una gran il·lusió per a tots.
El pas a pas
El millor panettone de l'Estat té un procés d'elaboració que comença amb la massa mare, l'ingredient base. Els primers elements a afegir són farina, aigua i altres ingredients per igualar textures. Després s'incorpora la mantega i es barreja fins que és consistent.
La massa es cou una vegada té la forma. És important donar la volta al panettone per evitar que col·lapsi fora del forn. Finalment, es deixa reposar fins l'endemà. El resultat té un sabor i olor espectaculars!