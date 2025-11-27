Caganers artesans: per què encanten als turistes estrangers?
- Els turistes de fora de Catalunya compren caganers durant tot l'any independentment de l'època nadalenca
Els caganers són una part fonamental de Nadal a Catalunya. Aquestes figuretes no poden faltar als pessebres, amagats o a plena vista. El seu origen remunta al segle XVIII, com un símbol de prosperitat i bona sort per a l'any vinent.
Marc Alós, un dels fundadors de 'caganer.com' es dedica a fer caganers artesans com segona generació d'aquesta tradició familiar. La seva mare va començar amb figures de tota mena per pessebres. Actualment, el seu negoci té més de 750 caganers al catàleg. El reporter d'Aquí la Terra Aleix Manzano, entrevista el Marc perquè expliqui com és vendre caganers i tots els passos per fer-los.
Un producte d'actualitat
El Marc fa uns caganers que són el resultat de "l'evolució natural", com ell explica. La seva mare li va transmetre els valors de ceramista: "des dels 3 o 4 anys m'ha arrossegat per tallers de ceràmica". Comenta, a més, que "sempre tenen un tret d'actualitat", d'aquesta manera s'adapten al temps i les seves variants no paren d'augmentar.
El nombre de clients puja amb l'arribada de Nadal. És en aquest moment quan els locals volen comprar els caganers. La resta de l'any són els qui venen de fora els més interessats en aquest producte tradicional català. A més, aquests personatges són una manera d'emportar-se o de regalar una petita part de Catalunya. El catàleg ampli que tenen a la seva disposició està també complementat amb experiències com tallers i figuretes personalitzades.
El procés d'elaboració
El pas a pas per fer els caganers de zero comença amb modelar un original. A continuació, es fan uns motlles de doble cara per replicar el primer. Seguidament, s'omplen amb fang i quan s'uneixen els dos queda la forma base de la figura. Cal retirar el material sobrant i deixar eixugar abans de continuar.
Una vegada el fang té el contorn definit, es cou al forn entre 8 i 10 hores a 1000 °C. Quan ja està cuit, es deixa refredar 10 hores més i ja queda dur. Només queda pintar-lo a mà per acabar-lo. La producció d'aquesta botiga és de 150.000 l'any, Alós sentència que "figura per figura, tot funciona igual".