La cara amable del consumisme nadalenc

Immersos en plena campanya de Nadal, el consumisme s'accentua però també ho fa la solidaritat. Moltes empreses ho utilitzen com a reclam per vendre més els seus productes i serveis, i també en treuen profit les ONGs, que multipliquen la llista de socis durant les festes. El repte és desestacionalitzar aquest desig d'ajudar els altres, és a dir, que les donacions no se circumscriguin a uns pocs dies de l'any.