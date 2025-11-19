Per què aquesta castanyera continua venent castanyes a Barcelona?
- Sònia Portillo és la tercera generació de castanyeres de la seva família
- Els caramels artesans més antics d'Espanya són a Barcelona
Les castanyeres són un símbol de la cultura catalana. Quan arriba el fred, preparen aquest aliment per ajudar a entrar en calor a qualsevol persona que està al carrer. El seu treball és especialment important a la Castanyada. Tanmateix, venen castanyes torrades durant tota la temporada de fred.
Tot i que hi ha moltes parades a Barcelona, la de Sònia Portillo és especial. La seva família va obrir el negoci l'any 1941, quan es va establir a l'Eixample. La seva àvia, originària d'Ourense, va ser la primera castanyera a la Gran Via. Ara la seva neta continua amb la professió i ja és la tercera generació. Aina Garcia, reportera d'Aquí la Terra, entrevista la Sònia per veure com és la seva feina i per saber com el canvi climàtic ha afectat les seves vendes.
Una relació generacional
Les castanyes que fa la Sònia són el resultat d'un treball constant al llarg del temps. Per superar la competència, són vitals els coneixements transmesos de generació en generació. Amb ells, pot calcular la quantitat de producte que ha de preparar en cada moment i avaluar la seva qualitat.
Els clients que passen per la paradeta no només en són molts, sinó que són veïns i veïnes de tota la vida. "Venien ja des de petits, amb les mares i pares seus, els fills seus", explica la castanyera. Per a ella, aquesta relació també "és molt generacional".
Els efectes del canvi climàtic
El canvi climàtic afecta molt el negoci de castanyera. Els seus efectes, com la manca de pluja i l'augment de les temperatures, porten a una mala collita de castanyes. A més, enguany els incendis que hi ha hagut a Galícia, d'on prové el producte que compra la Sònia, també han agreujat el problema: "S'han perdut castanyers de 200 i 300 anys que donaven les millors castanyes".
“S'han perdut castanyers de 200 i 300 anys“
Els arbres que es perden no es poden recuperar ràpidament. Segons explica la castanyera a Aquí la Terra, programa disponible a RTVE Play, "un castanyer no creix d'un dia a l'altre. Són 10 anys de creixement." A més, afegeix que "la primera collita no està tan bona".
En definitiva, el canvi climàtic i els incendis fan que la quantitat de castanyes es redueixi a la meitat i, conseqüentment, augmenta el seu preu. Aquesta pujada afecta negativament no només la castanyera de l'Eixample sinó també els consumidors.