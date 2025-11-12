Els caramels artesans més antics d'Espanya són a Barcelona
- La pastisseria La Colmena, a Barcelona, va començar a vendre caramels artesans l'any 1849
Els caramels formen part de la infantesa de moltes persones, un aliment senzill i molt còmode de portar a la butxaca. Aquestes llaminadures són protagonistes en nits com la de reis —a la cavalcada— o Halloween i en dies en què ve de gust donar-se el luxe de tastar un petit dolç. N’hi ha de molts tipus, però els que elaboren a la pastisseria La Colmena a Barcelona són únics. Ells van ser els primers a fer-los artesanalment a tota Espanya. Concretament, l’any 1849. Aquí la Terra visita aquest establiment per conèixer com els fan.
Els caramels, pas a pas
Els caramels de La Colmena es fan a base d’olis essencials, menys el de gust de mel. Entre les 18 varietats que es poden trobar hi ha gustos d’herbes, com de farigola o menta; de fruites com de maduixa o taronja o d’altres, com de cafè. Per embolicar-los es necessiten dos papers: un normal i un impermeable, perquè no s’enganxi.
L’embolcall de fora indica als compradors de quin gust es tracta. Atenció, perquè hi ha dos colors diferents. Els de color vermell són els originals, que s'han fet des dels inicis, mentre que els blaus són els que s’han anat afegint amb el temps.
Quins altres productes elaboren
Tot i ser famosa pels caramels artesanals, la pastisseria té un altre producte estrella: el torró de crema cremada, el qual va guanyar el premi al millor producte d’aquest tipus d’Espanya l’any 2022. Pel que fa a la brioixeria, triomfa molt el xuixo de crema, es venen unes 200 unitats cada dia, explica una treballadora del local.
El producte que més reflecteix la cultura barcelonina és l’encasada. El seu nom significa ‘fet a casa’ i és el resultat d’una massa feta de mató. La seva textura s’assembla molt al pa de pessic, però amb un toc més humit. A més, porta una mica de llimona. Aquestes postres, típiques de la ciutat comtal estan en perill d’extinció, ja que no es troben a moltes pastisseries.
Com ha canviat la clientela
Des que va obrir, el local, situat al bell mig de Barcelona, ha experimentat molts canvis, sobretot pel que fa als clients. Cada cop hi arriben més turistes a la ciutat i el comerç s’ha hagut d’adaptar. Tot i això, els compradors locals encara venen pels productes típics de festivitats com el tortell del diumenge o la mona de Pasqua. “Totes aquestes tradicions que tenim catalanes tan boniques, aquí les reivindiquem”, comenta una dependenta de La Colmena.