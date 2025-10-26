Les parades de castanyes desafien el canvi climàtic
- Malgrat la manca de fred, Catalunya registra enguany un rècord de punts de venda de castanyes al carrer amb 142
- Des del 2019 la xifra total ha crescut un 48%, sobretot per l'increment a les demarcacions de Barcelona i Girona
Les persones més grans recorden que quan eren joves menjar castanyes al voltant de Tots Sants era una manera de reconfortar-se. L'escalfor de les castanyes permetia contrarestar el fred característic de la plena tardor. Des de fa una colla d'anys, però, ens hem acostumat al fet que les temperatures de finals del mes d'octubre i principis de novembre siguin força benignes a conseqüència de l'escalfament global.
En aquest context sorprèn que aquest 2025 Catalunya registri un rècord de parades de castanyes al carrer. Segons dades oficials dels ajuntaments de les 4 capitals de província catalanes obtingudes per l'Agència Catalana de Notícies, Catalunya disposa d'un total de 142 parades, la xifra més alta des de l'època prèvia a la pandèmia. La tendència dels últims anys és a l'alça, sobretot a Barcelona i Girona.
A la capital catalana, fa una dècada n'hi havia una trentena i avui la xifra s'ha duplicat, mentre que l'Ajuntament de Girona n'ha autoritzat 67, una quantitat màxima coincidint amb les Fires de Sant Narcís.
Creixement sostingut a Barcelona i Girona
A la ciutat de Barcelona, després d'uns anys de lleuger creixement, el 2023 representa un punt d'inflexió. Es va passar de 42 a 58 parades i des d'aleshores la xifra s'ha mantingut estable per sobre de la cinquantena llarga d'establiments temporals d'aquest tipus. Amb dades actualitzades el 24 d'octubre, se'n compten 57 i a la llista encara se li podria afegir alguna altra que està en procés d'aconseguir l'autorització.
A tots els districtes de la ciutat n'hi ha almenys una, però el motor del creixement experimentat els últims anys es troba a Sant Martí, on se situen un terç del total (19). A més a més, des de l'any 2013 ha guanyat un total de 18 parades, molt per sobre d'altres com Sarrià-Sant Gervasi (+6), Sants-Montjuïc o Nou Barris (+4) i Gràcia (+3).
Pel que fa a les vies on se'n poden trobar més destaca l'avinguda Diagonal, amb cinc paradetes, seguida del passeig Maragall i la rambla Guipúscoa, amb tres. La rambla Prim, la rambla del Poblenou, el passeig Valldaura, la plaça de Catalunya i la plaça de Lesseps en tenen dues.
Pel que fa a Girona, la coincidència en dates de la Castanyada amb les Fires de Sant Narcís ha fet que tradicionalment el nombre de parades destinades a la venda d'aquest fruit sigui com a mínim tan alt com a Barcelona. Enguany se n'han autoritzat 67 de castanyes i dues de panolles de blat de moro, encara que fonts del consistori expliquen que és possible que algun paradista hi acabi renunciant segons la ubicació que se li hagi assignat.
Els estands se situen a la zona de Fires i a altres indrets de la ciutat on se celebraran activitats relacionades amb les celebracions de Sant Narcís. La xifra d'enguany és de rècord, ja que en els últims anys el municipi s'havia mogut en la cinquantena de parades cada tardor.
A Lleida, les parades de castanyes es mantenen estables al voltant de la mitja dotzena cada any. Aquesta temporada n'hi ha 6, tantes com l'any passat i, segons fonts municipals, 4 estaran situades al voltant de centres educatius perquè la majoria de les peticions que rep el consistori són d'alumnes. Les dades són actualitzades amb data 17 d'octubre, i poden variar tenint en compte que a vegades els estudiants n'impulsen més a última hora i l'Ajuntament no posa límit temporal.
I a Tarragona, la xifra de parades registrades enguany a la ciutat arriben a la dotzena, dues menys que l'any passat, i una més que l'any 2023. Fonts de l'Ajuntament expliquen que tenien una cinquantena d'espais disponibles per a estands de castanyes, que quedaran lluny d'omplir-se. Alguns dels espais que sí que s'ocupen se situen a la rambla Nova. El 2019, l'últim any abans de la covid, es van registrar 17 punts de venda, més que aquest 2025.