Dra. Adriana Ribé: "La medicina estètica no és vanitat, és benestar"
- La metgessa especialista en medicina estètica, Adriana Ribé, obre les portes de la seva clínica a Candela Peña
- La doctora defensa que els retocs estètics no són frívols, sinó una manera de cuidar-se a un mateix
La doctora Adriana Ribé, especialista en medicina estètica, obre les portes de la seva clínica amb vistes a la Pedrera per parlar de salut, imatge i benestar amb Candela Peña. En un espai càlid i dissenyat perquè el pacient se senti segur, totes dues reflexionen sobre el moment que viu el sector i la necessitat de posar límits en temps de filtres i xarxes socials.
Nascuda a Lleida, la doctora Ribé es va especialitzar en patologia mèdica entre l’Hospital Clínic de Barcelona i els Estats Units. Actualment, és un referent en medicina estètica, i exerceix des de la seva pròpia clínica, ubicada a l’emblemàtic passeig de Gràcia. Una clínica creada sota criteris sostenibles que fa realitat el seu desig d'oferir una sensació de benestar als seus pacients. Busca que l’experiència comenci des del moment d’entrar per la porta. “M’agradaria que la gent, quan entra a la clínica, s’hi senti a gust. Al cap i a la fi, venen aquí buscant sentir-se millor”, comenta.
“Quan una persona no es veu mai bé, el problema ja no és estètic, és emocional“
El seu enfocament se centra en la medicina preventiva i regenerativa, amb l’objectiu d’endarrerir l’aparició dels signes de l’edat, tant interns com externs. “Tots envellim, però podem fer-ho millor. Internament, hem de dormir bé i tenir energia”, explica. Actualment, compta amb l’última tecnologia per abordar el que preocupa als seus pacients, tot i que també se centra en la part més emocional i humana de les demandes. El diagnòstic i el tractament individualitzat són clau.
Quan ha de parlar d’ella mateixa, prefereix que sigui la seva feina qui ho faci: “M’agrada que siguin els pacients qui em recomanin. En medicina estètica, la confiança és el millor reconeixement”.
Cultivar cos i ment
La conversa amb Candela Peña avança cap al paper emocional de la medicina estètica. Ribé defensa que no es tracta de frivolitat, sinó de benestar personal. “La medicina estètica no sempre és vanitat. És una eina més, igual que cuidar-te els cabells o vestir-te bé. No és descuidar-se, és sentir-se millor”, defensa.
També assenyala la connexió entre cos i ment i en destaca els estudis que ho avalen. “Quan et veus bé, et sents millor. Igual que quan estàs malament per dins, també se’t nota a la cara. Hi ha una connexió real entre el cervell i l’estat d’ànim”, apunta l'especialista.
Fins i tot, revistes científiques mostren resultats que ho confirmen: “Si bloqueges amb toxines l’entrecella, segurament t’enfadaràs menys. El múscul pot dominar l’emoció”.
Ètica, límits i excés
Ribé alerta que l’equilibri és delicat en una societat plena de filtres digitals i expectatives irreals. Aquesta distorsió de la mateixa imatge afecta especialment gent jove, que arriba a les clíniques amb demandes poc realistes i innecessàries per a la seva edat. “Els excessos en aquests perfils són habituals. Però quan una persona no es veu mai bé, el problema ja no és estètic, és emocional. Un metge ha de saber dir ‘no’.”
Aprendre a mirar-se amb perspectiva és clau, diu: “Quan et miren, et veuen a tu. Veuen un conjunt. La gent no et mira una arruga concreta. L’important és l’harmonia”.
També explica com tracten la part emocional de certes intervencions, com l’eliminació de cicatrius traumàtiques o tatuatges vinculats a records dolorosos: “Eliminar una cicatriu pot alleujar un trauma. Forma part de la nostra feina acompanyar això”.
Una connexió més enllà dels tractaments
Candela Peña i la doctora, aprofiten l’ambient més distès d’una cafeteria per explicar com es van conèixer, ara ja fa deu anys, arran d’una cita a la clínica per part de l’actriu. A la mateixa taula on prenen un cafè improvisen, entre riures, una tirada de cartes del tarot, on demostren que comparteixen sentit de l’humor, aficions i maneres d’entendre la vida.