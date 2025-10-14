La primera vegada que tota Espanya va veure un programa en català per TVE
- En català i amb subtítols en castellà: l'obra de teatre Silvia Ocampo va ser el primer contingut emès en català a tot l'Estat
- Al darrere de la producció hi havia el realitzador Sergi Schaaff i l'escriptor Terenci Moix
Montserrat Carulla, Rosa Maria Sardà, Vicky Peña i Marta Angelat van ser les primeres actrius a parlar en català per Televisió Espanyola en l'àmbit estatal. El programa Temps enrere de La 2Cat torna a l'any 1975 per recordar l'obra de teatre Silvia Ocampo, que va ser també la producció audiovisual més cara feta fins aleshores a Catalunya i la primera a emetre's en llengua catalana per tot l'Estat.
Per ajudar a una millor comprensió, el programa es va veure amb subtítols en castellà. Al darrere d'aquesta producció televisiva hi havia l'escriptor Terenci Moix i el realitzador Sergi Schaaff. "La meva feina es va reduir simplement a servir un gran text", va assegurar Moix, tot lloant Llorenç Villalonga, l'autor de l'obra original. "Crec que va marcar un camí, un punt de partida per a un treball més madur", va reflexionar sobre la producció Schaaff. Tot això en el marc d'una presentació en castellà que van enregistrar per presentar l'obra als espectadors de tot l'Estat.
Com a curiositat, el programa es va emetre amb els dos rombes que marcaven que no era adequat per a menors de 18 anys. L'obra es basa en la novel·la Estiu a Mallorca de Llorenç Villalonga, i Montserrat Carulla interpreta la protagonista, la poetessa argentina Silvia Ocampo. L'actor Enric Majó és el jove mallorquí que s'enamora d'ella.
El primer programa emès en català
Molt abans d'emetre per a tota Espanya Silvia Ocampo, l'any 1964 es va emetre la primera obra de teatre pel circuit català: La ferida lluminosa. En aquell moment, el senyal d'aquest primer espai en desconnexió va arribar només a Catalunya i a les Balears, exceptuant les Pitiüses. En aquella època, els programes s'emetien només en directe i no s'enregistraven, per això no se'n conserva cap còpia. A més, molt poca gent tenia un televisor a casa i havien d'anar al bar
Tres dècades més tard, l'any 1994, el repartiment es va retrobar de nou als estudis de RTVE a Sant Cugat per recrear algunes escenes de les primeres emissions en català sota l'epígraf de Teatro Catalán.
Les altres obres de teatre en català imprescindibles
L'arxiu de TVE Catalunya és replet d'obres de teatre dels anys Setanta, algunes enregistrades directament als escenaris. Es conserven unes 200 obres que protagonitzaven actrius i actors del primer nivell. Les obres d'Àngel Guimerà La filla del Mar, Mar i Cel; El giravolt de maig de Josep Carner o Bala Perduda, de Lluís Elias en són alguns exemples. Moltes d'elles obres atemporals que es continuen adaptant i interpretant en l'actualitat.