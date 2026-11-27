La Fira de Santa Llúcia celebra 240 anys
- El mercat nadalenc comptarà amb més de 200 casetes d'artesania i diverses activitats per als més petits
- El dissabte 12 de desembre se celebrarà la 33a Diada de les Tradicions i Costums Nadalencs a Catalunya
La fira de Santa Llúcia torna a obrir les portes per donar la benvinguda al Nadal. Aquest any, però, és més especial, ja que està d'aniversari amb els seus 240 anys des de la primera data documentada de la seva celebració, que data el 1786 i que la fa la fira més antiga del món dedicada als pessebres i a les tradicions nadalenques.
Programació especial
La celebració anirà acompanyada de més de 200 paradetes d'artesans per la plaça de la Catedral i d'un programa especial d'activitats entre les quals destaca un taller per als més petits de casa, que enguany tindrà un espai més ampli que el d'anys anteriors.
De tots els expositors, 181 es dediquen exclusivament als productes nadalencs, amb els seus tradicionals pessebres, arbres de Nadal o els caganers, la figura preferida i la més venuda. En les altres 30 parades, els visitants podran trobar productes d'artesania i altres articles de regal, com a joieria, bijuteria, ceràmica o complements tèxtils.
Fins el 23 de desembre
Una altra de les propostes s'ha preparat en exclusiu pel dissabte 12 de desembre, quan se celebra la 33a Diada de les Tradicions i Costums Nadalencs a Catalunya. Al llarg d'aquesta jornada hi haurà diverses actuacions, i també tindrà lloc el lliurament del reconeixement de Firaire d'Honor.
També hi haurà un tió gegant per als nens i nenes menors de 12 anys. La fira estarà oberta fins al 23 de desembre en un horari des de les 10.00 hores fins a les 21.00.