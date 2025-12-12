La Fira de Santa Llúcia celebra 239 anys com el mercat de Nadal més antic d'Espanya
- Enguany l'avinguda de la Catedral de Barcelona s'omple amb 215 parades distribuïdes per temàtiques
- Entre els articles més populars destaquen els caganers, els pessebres, els arbres de Nadal o els rams de la sort
La tradicional fira nadalenca de Santa Llúcia torna a les portes de la Catedral de Barcelona. Amb 239 anys d’història, és el mercat de Nadal més antic de l’Estat espanyol i un punt de trobada imprescindible per a milers de visitants.
La fira és un autèntic calaix de sastre de productes nadalencs: figueretes del pessebre, arbres, decoracions i regals fets a mà. Entre els articles més populars destaquen els caganers, que continuen sent un èxit entre els compradors, tal com explica l’Alexandra, una de les paradistes.
En total, la Fira de Santa Llúcia compta amb 215 parades, distribuïdes per temàtiques. En Norbert, per exemple, ven rams de la sort i decoracions artesanals, una tradició familiar que manté viva des de petit. “Aquesta fira em dona energia”, assegura amb entusiasme.
L’ambient festiu també es nota entre els clients, que passegen entre les parades amb il·lusió. Per a molts, visitar la fira és un ritual nadalenc que marca l’inici de les festes. L’Ana, que fa més de 40 anys que hi treballa, afirma que aquest mercat li ha canviat la vida i li ha donat oportunitats úniques.
Santa Llúcia és molt més que una fira: és un espai per retrobar-se amb la tradició, conèixer gent nova i celebrar el Nadal en comunitat. Un petit oasi d’esperit nadalenc al cor de Barcelona.