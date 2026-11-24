Gaudí va llegar la seva casa i els estalvis a la Sagrada Família
- L'inventari de l'herència d'Antoni Gaudí revela que va destinar tot el seu patrimoni a finançar la construcció de la Sagrada Família
- El document, consultable per primera vegada cent anys després, permet conèixer els últims béns i voluntats de l'arquitecte
Cent anys després de la signatura de l'inventari de la seva herència, els documents que recullen els darrers béns d'Antoni Gaudí ja es poden consultar públicament a l'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. La documentació permet reconstruir el llegat patrimonial de l'arquitecte i confirmar fins a quin punt la seva gran prioritat era culminar les obres de la Sagrada Família.
Quan va morir, el juny del 1926, Gaudí no disposava d'un gran patrimoni. L'inventari recull un únic immoble, la casa on residia al Park Güell, valorada aleshores en 45.000 pessetes, i dos comptes bancaris que sumaven prop de 3.000 pessetes.
Tot per a la Sagrada Família
Sense descendents ni ascendents directes, Gaudí va confiar l'execució de les seves últimes voluntats a tres persones de confiança: el sacerdot Gil Parés, el metge Pere Santaló i l'arquitecte Domènec Sugrañes, que va assumir aquesta responsabilitat com a substitut testamentari.
Segons van declarar davant notari, la voluntat expressa de l'arquitecte era que tots els seus béns fossin venuts i que els ingressos es destinessin íntegrament a les obres de la Sagrada Família. Una decisió que reflecteix la dedicació gairebé absoluta que va mantenir durant els últims anys de vida al temple barceloní.
La casa del Park Güell, l'actiu més valuós
La residència del Park Güell constituïa pràcticament tot el patrimoni immobiliari de Gaudí. Una meitat de la casa era herència del seu pare, Francesc Gaudí, i l’altra de la seva neboda, que va morir l’any 1912.
Després de la mort de l'arquitecte, els hereus designats van vendre la propietat a una parella italiana admiradora de la seva obra. Amb els anys, l'immoble va acabar convertint-se en la Casa Museu Gaudí, un espai dedicat a divulgar la trajectòria i l'univers creatiu de l'arquitecte i que actualment gestiona Barcelona Serveis Municipals.
Un testament perdut durant la Guerra Civil
L'inventari adquireix una rellevància especial perquè el testament original de Gaudí ja no existeix. El document que l'arquitecte havia atorgat a Puigcerdà el 1911 es va perdre durant la Guerra Civil arran de l'incendi de l'arxiu de la notaria on es custodiava.
Per aquest motiu, l'escriptura de l'herència signada el novembre del 1926 s'ha convertit en una peça clau per entendre les seves últimes voluntats. El document es va redactar a partir d'una còpia del testament original, de la qual avui se'n desconeix el parador.
La curiositat d'un document signat per Azaña
Entre els documents conservats hi ha també una curiositat històrica. El certificat d'últimes voluntats de Gaudí porta la signatura de Manuel Azaña, que aleshores exercia com a funcionari de l'Estat, molts anys abans d'esdevenir president de la Segona República.
La documentació forma part del fons que custodia el Col·legi Notarial de Catalunya, on també es preserven altres testimonis vinculats a l'obra de Gaudí, com documents relacionats amb la Sagrada Família o el desenvolupament del Park Güell.