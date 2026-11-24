Detingut als Estats Units per l'ICE un jove estudiant català de 22 anys
- La seva advocada avisa que la seva situació és "alarmant" des del seu arrest el 13 de novembre
- La Generalitat està mediant per aconseguir una deportació ràpida a Catalunya
Un jove estudiant català de 22 anys fa més de 10 dies que es troba detingut en un centre de l'ICE, la policia migratòria dels Estats Units. Després de passar per una presó de Florida, ara es troba en un recinte de l'estat de Georgia.
Segons la seva advocada, Regina Pitarch, estava ajudant a un amic amb la mudança quan el 13 de novembre va ser arrestat pels agents en tenir anul·lat el permís de residència. La Universitat de Missouri li hauria retirat pel fet de cursar les assignatures online en comptes de fer-ho presencial. Una anul·lació del permís que la lletrada assegura que no es va notificar a l'estudiant.
La detenció no hauria respectat el procediment que obliga a trucar al centre educatiu per verificar la situació legal de l'afectat. Tot això, mentre el jove manté el visat en regla fins el 2029.
Es vol aconseguir una deportació ràpida
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2Cat i Ràdio 4, l'advocada de l'estudiant, Regina Pitarch, assegura que la situació "és alarmant" i que ha pogut "sortir al pati per primer cop en 11 dies" després del seu pas per la presó de Florida i el centre de Georgia.
"Està molt preocupat per què no sap quan acabarà això, està rodejat de molta gent i s'està començant a trobar malament", ha explicat la lletrada.
☕L'advocada Regina Pitarch adverteix que la situació del jove català detingut per l'ICE als EUA és "alarmant" 🗣️ "Està molt preocupat per què no sap quan acabarà això, està rodejat de molta gent i s'està començant a trobar malament" 📲 https://t.co/evDRSEW1bm https://t.co/Ux3BHDC74j— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 24, 2026
El principal objectiu de la família és aconseguir una deportació ràpida a Catalunya, ja que les retencions en els centres de l'ICE solen ser llargues.
Mediació de la Generalitat
La Generalitat està mediant amb les autoritats dels Estats Units a través del consolat general d'Espanya a Miami perquè la repatriació sigui el més ràpid possible.
En declaracions a RTVE, el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duch, ha assegurat que la prioritat és "treure'l d'aquest centre de retenció i permetre que torni a Barcelona".
🇺🇸 El conseller d'Afers Exteriors, @jduch, reconeix la mediació de la Generalitat per aconseguir la repatriació de l'estudiant català retingut per l'ICE als Estats Units des del 13 de novembre. ➕ Info: https://t.co/MeeLjl9ELq https://t.co/nkCiVYO5Tx— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 24, 2026
Duch també ha titllat la política de detencions de la policia migratòria dels Estats Units com a "absurda" i "injustificada" per permetre que aquest noi estigui detingut tants dies: "No hauria d'haver entrat en cap moment". "És una política molt dura que no sempre respecta els drets de les persones. En aquest cas, pot haver estat així", ha afegit.