Les possibles aliances marquen l'equador de la campanya del 29-N
- El debat sobre els futurs pactes guanya protagonisme a 8 dies de les eleccions
- PSC, Front Ampli, ERC, Junts, PP i Vox reforcen els seus arguments sobre la futura governabilitat
L'equador de la campanya dels partits catalans cap a les eleccions generals del 29-N arriba confrontant models i estratègies de govern mentre es multipliquen els missatges sobre possibles aliances després dels comicis. Els partits majoritaris mantenen l'objectiu de guanyar les eleccions, però les formacions amb menys opcions de liderar un executiu insisteixen que els pactes seran determinants per configurar la pròxima majoria al Congrés.
Front Ampli reivindica el seu paper al govern
El Front Ampli ha celebrat aquest dissabte el seu acte central de campanya al parc de Sant Martí de Barcelona amb la participació dela candidata d'Ada Colau, la misnitra de Treball, Yolanda Díaz i el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
🗳️ Eleccions #29N | Bloc electoral. 🔸Acte central de Front Ampli amb Ada Colau, Urtasun i Yolanda Díaz 🔸 Truen pit de ser el motor social de les mesures aprovades la darrera legislatura i que el PSOE sol no pot governar | @Claraa_Sedano 📲 DIARI DE CAMPANYA: https://t.co/j9QHq8o6ma— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 21, 2026
La formació ha reivindicat les principals mesures socials impulsades durant la darrera legislatura i ha defensat que el PSOE no pot governar en solitari. Tant Colau com Díaz han presentat la coalició com l'espai necessari per garantir polítiques en favor dels treballadors, l'habitatge digne, l'escola pública i la defensa del català.
La vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha apel·lat al vot útil d'esquerres per mantenir una majoria progressista i continuar impulsant reformes socials.
El PSC reivindica la gestió i carrega contra Junts
Des de Lleida, el PSC ha situat la defensa de les inversions del govern de Pedro Sánchez al centre del seu discurs. Els socialistes aspiren a retenir els dos diputats que van obtenir a la demarcació i, fins i tot, millorar resultats.
🗳️ Eleccions #29N | Bloc electoral. 🔸El PSC surt a Lleida a retenir els dos diputats que tenen, inclús a millorar resultats. 🔸 Hereu ataca les esquerres perquè, asssegura, barallades no són eficients, i acusa a Junts de "perdre el nord" amb els últims moviments de Puigdemont | @ilianaviera 📲 DIARI DE CAMPANYA: https://t.co/j9QHq8o6ma— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 21, 2026
El ministre Jordi Hereu ha defensat que Lleida continua sent un eix estratègic per a l'Estat gràcies als projectes impulsats durant la legislatura. El candidat socialista també ha criticat les forces d'esquerres per les seves discrepàncies internes, que considera poc eficients, i ha carregat especialment contra Junts. Segons el PSC, els últims moviments polítics de Carles Puigdemont evidencien que la formació ha perdut el rumb polític.
Ells tenen els diners, els algoritmes i cap escrúpol. Nosaltres tenim #LaForçaDeLaGent. Ara toca demostrar-ho a les urnes: el #29N mobilitzem-nos i omplim les urnes de vots socialistes! @jordihereub #VotaPSC https://t.co/WgfOIl1PYY— Socialistes PSC/❤ (@socialistes_cat) November 21, 2026
El ministre Jordi Hereu ha defensat l'anunci de Pedro Sánchez de prorrogar fins al 2027 l'impost extraordinari a la banca i destinar-ne la recaptació a polítiques d'habitatge. Segons ha remarcat el PSC, la mesura permetria mobilitzar 1.400 milions d'euros anuals, dels quals uns 300 milions arribarien a Catalunya.
Sánchez respon a Puigdemont i manté l'optimisme
En plena campanya, Pedro Sánchez també ha reaccionat a les últimes declaracions de Carles Puigdemont i ha mantingut el to optimista respecte als resultats del 29-N.
🗳️ Eleccions #29N | Bloc electoral. 🔸Sánchez reacciona a l'entrevista de Puigdemont. 🔸 A l'equador de la campanya torna a mostrar-seseu optimisme sobre els resultats. | @rnavarrox 📲 DIARI DE CAMPANYA: https://t.co/y0EDOEHC1a https://t.co/4HUbaGPJ9g— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 21, 2026
El líder socialista continua defensant que una majoria progressista és possible i ha aprofitat els actes de campanya per reforçar mesures vinculades a l'habitatge i la protecció social com a eixos centrals de la seva proposta electoral.
ERC demana fer "un mur" davant la dreta
Esquerra Republicana ha celebrat un actea Barcelona en què ha tornat a presentar-se com una força clau per defensar els interessos de Catalunya a Madrid.
La secretària general dels republicans, Elisenda Alamany, ha defensat que "qualsevol vot a ERC sumarà per evitar un govern de PP i Vox" i ha carregat directament contra Junts per la seva posició davant aquest escenari. "Em fa molta vergonya aquells que se situen en el camí del mig davant les amenaces cap al poble català i els drets de les dones; fa vergonya veure Junts dubtar i dir que són els del mig", ha afirmat.
🗳️ Eleccions #29N | Bloc electoral. 🔸Des de Barcelona, ERC es mostra com al pal de paller per defensar Catalunya. 🔸 Demanen el vot de les dones | @albalopsan 📲 DIARI DE CAMPANYA: https://t.co/y0EDOEHC1a https://t.co/1zsnmvsXcg— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 21, 2026
Acompanyada de la vicepresidenta del partit, Diana Riba, i de diverses candidates de les llistes republicanes, Alamany ha fet una crida a construir "un mur" per defensar Catalunya i evitar, segons ERC, un retrocés dels drets de les dones. Entre els àmbits que considera amenaçats ha citat l'avortament, la lluita contra la violència masclista, l'escola catalana i la sanitat pública.
La formació republicana ha apel·lat especialment al vot femení i ha alertat del risc d'un retrocés en drets i polítiques socials si prospera un canvi de majoria després de les eleccions. ERC defensa que la seva presència serà decisiva per condicionar la governabilitat de l'Estat.
En un acte a la tarda a Reus acompanyat d'Oriol Junqueras entre d'altres representants del partit, Gabriel Rufián, ha reivindicat el vot com a eina democràtica per canalitzar el debat polític i s'ha dirigit especialment als electors indecisos o desencantats amb les diferents opcions progressistes, en concret, ha apel·lat pel vot dels socialistes indecisos perquè confiïn en ERC per defensar els interessos de Catalunya a Madrid.
🗳️ Eleccions #29N | ERC apel·la "al votant socialista, catalanista, progressista que se sent desorientat i decepcionat". 🗣️ Gabriel Rufián: "Si cal anar a Moncloa per defensar Catalunya, qui ho farà millor? El PSC, Hereu? o ERC i jo? Qui es trencarà la cara? És una qüestió de memoria" | @lauravdl 📲 DIARI DE CAMPANYA: https://t.co/Jjtn8IYtFO— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 21, 2026
La formació ha carregat contra els pactes del PP i Vox, ha qüestionat l'estratègia negociadora de Sumar: Rufián ha considerat que les negociacions entre les forces de l'espai progressista van ser insuficients i que això va contribuir a deteriorar les relacions entre partits que haurien pogut mantenir una major coordinació.
En aquest sentit, el candidat d'ERC per Barcelona ha defensat la reforma laboral aprovada durant la passada legislatura, però ha remarcat que el text hauria pogut incorporar millores addicionals si s'hagués negociat amb més profunditat amb forces com ERC i EH Bildu.
Junts reivindica el municipalisme i pressiona en immigració
Junts per Catalunya ha escollit Vic per exhibir el seu arrelament municipal i reivindicar-se com la força central de l'independentisme.
La candidata al Congrés, Miriam Nogueras, ha defensat que la seva formació ha aconseguit avenços a Madrid en qüestions com la multireincidència i ha situat com a objectius prioritaris la delegació de competències en immigració i una nova regulació del padró.
🗳️ Eleccions #29N | Bloc electoral. 🔸Junts des de Vic volen revalidar els resultats, exhibint municipalisme. 🔸 Nogueras diu que torna de Madrid amb la feina feta sobre multireincidència i una nova llei del padró | @annaforment 📲 DIARI DE CAMPANYA: https://t.co/y0EDOEH4bC https://t.co/ps8gtpEczI— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 21, 2026
Junts també ha reivindicat el paper del món local com a eina per donar resposta als reptes socials i econòmics del país, en una estratègia orientada a revalidar els resultats obtinguts en les darreres eleccions generals.
El PP busca el vot metropolità
El candidat popular, Xavier García Albiol, ha visitat per segona vegada durant la campanya l'Hospitalet de Llobregat, un dels principals feus tradicionals del socialisme català. Albiol, ha advertit que el resultat del 29-N encara no està decidit i ha demanat mobilització als seus votants.
🗳️ Eleccions #29N | Bloc electoral. 🔸Albiol visita l'Hospitalet per buscar el vot indecís socialista 🔸 El PP demana no confiar-se perquè les eleccions no estan guanyades | @davidsaezd 📲 DIARI DE CAMPANYA: https://t.co/y0EDOEH4bC https://t.co/tywb5gJtw6— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 21, 2026
Albiol ha assegurat que el seu partit percep una demanda de canvi especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona i ha apel·lat a electors de sensibilitats diverses. El dirigent popular ha centrat el seu discurs en qüestions com la multireincidència, la immigració irregular i les ocupacions.
El líder del PP a Catalunya també ha acusat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d'estar disposat a utilitzar qualsevol recurs per mantenir-se al poder.
Vox reclama al PP que defineixi la seva política d'aliances
Vox ha apel·lat al vot dels ciutadans que no tenen previst donar suport al partit, però que comparteixen la necessitat de posar fi al govern de Pedro Sánchez. La formació ha assegurat que la seva prioritat és propiciar un canvi polític a Espanya i ha qualificat d'"insuportable" la gestió de l'executiu socialista.
En aquest context, el partit ha reclamat respecte per part del Partit Popular i ha criticat les apel·lacions al "vot útil" que, segons els seus representants, es van produir durant les eleccions generals del 2023.
El candidat de Vox per Barcelona, Juanjo Aizcorbe, ha assenyalat les diferències programàtiques que manté amb els populars en diverses qüestions, però ha posat el focus en la política de pactes. En aquest sentit, ha demanat al PP que expliqui si la seva voluntat és impulsar un canvi de govern o si està disposat a arribar a acords amb formacions vinculades al PSOE: "El PP ha d'esclarir si realment vol canviar el govern o està disposat a negociar amb les restes del partit socialista". En aquest sentit, ha posat com a exemp la situació política a Ceuta i els acords que, segons la formació, mantenen populars i socialistes en institucions europees.
🗳️ Eleccions #29N | Vox reclama al PP que defineixi la seva política d'aliances. 🗣️ Juanjo Aizcorbe: "El PP ha d'esclarir si realment vol canviar el govern o està disposat a negociar amb les restes del partit socialista" | @rnavarrox 📲 DIARI DE CAMPANYA: https://t.co/Jjtn8IYtFO— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 21, 2026
Durant la seva intervenció, Vox també ha defensat l'ampliació de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat com una infraestructura estratègica per al creixement econòmic de Catalunya.
La formació considera que el projecte pot contribuir a reforçar el paper de Barcelona i Catalunya com a motors econòmics i ha afirmat que la iniciativa s'hauria de desenvolupar garantint les mesures de protecció ambiental necessàries.