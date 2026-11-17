Tres persones segueixen ingressades pel brot de legionel·losi a Sant Hilari Sacalm
- Tres persones continuen hospitalitzades pel brot de legionel·losi detectat a Sant Hilari Sacalm, una d'elles continua a l'UCI
- Salut Pública manté oberta la investigació per trobar l'origen de la infecció i ha ordenat mesures de neteja i desinfecció al municipi
Sant Hilari Sacalm continua pendent de l'evolució del brot de legionel·losi detectat al municipi. Actualment hi ha tres persones ingressades, una de les quals continua a la unitat de cures intensives (UCI) estable dins la gravetat. Inicialment, els afectats hospitalitzats eren quatre, però una de les persones ha rebut l'alta aquest dimarts.
Segons ha informat Salut Pública, l'últim cas confirmat va començar a presentar símptomes el 7 de novembre. Mentrestant, les autoritats sanitàries mantenen activa la investigació per determinar l'origen de l'exposició.
Investigació oberta per localitzar l'origen del brot
La Secretaria de Salut Pública, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, continua inspeccionant les instal·lacions considerades de risc al municipi i analitzant altres possibles focus de contaminació.
Els responsables de la investigació estan a l'espera dels resultats de les mostres recollides durant els darrers dies, que han de permetre identificar la font del brot. Paral·lelament, s'han ordenat tasques de neteja i desinfecció preventiva en les instal·lacions susceptibles d'haver estat relacionades amb els contagis.
Els serveis sanitaris de la zona també han reforçat la vigilància epidemiològica per detectar de manera precoç possibles nous casos.
Fonts ornamentals tancades per precaució
Com a mesura preventiva, l'Ajuntament ha decidit aturar el funcionament d'algunes fonts ornamentals del municipi mentre es desenvolupa la investigació.
El consistori ha demanat als veïns que contactin amb els serveis sanitaris si presenten símptomes compatibles amb la malaltia, com febre alta persistent, tos amb malestar general o dificultats respiratòries.
Malgrat el brot, tant Salut Pública com l'Ajuntament remarquen que no és necessari modificar els usos habituals de l'aigua. Per tant, es pot continuar bevent aigua de l'aixeta, cuinant, rentant aliments o dutxant-se amb normalitat.
Què és la legionel·losi?
La legionel·losi és una malaltia causada pel bacteri Legionella, present de manera natural en ambients aquàtics. La infecció es produeix principalment per la inhalació de petites gotes d'aigua o aerosols contaminats.
La malaltia no es transmet entre persones. Els col·lectius amb més risc de patir complicacions són les persones fumadores, la gent gran i aquelles que tenen malalties cròniques o el sistema immunitari debilitat.