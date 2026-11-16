El MNAC inicia el retorn de les pintures profanes de Sixena 66 anys després
- El Museu comença aquest dimarts el trasllat de les obres de la sala 17 i assegura que arribaran sense "ni una sola alteració"
- El govern de l'Aragó manté que és "una prova pilot" pel futur trasllat de les pintures murals de la sala capitular
Els treballs de desmuntatge dels vuit plafons de les pintures profanes de Sixena han començat aquest dimarts al MNAC amb una vintena de tècnics del museu, especialistes designats pel Govern d'Aragó i personal de l'empresa SIT. L'operació es desenvolupa a porta tancada i segons el govern aragonès servirà per analitzar el procediment de retirada i trasllat de la resta d'obres reclamades per la justícia.
El director general de Cultura i Patrimoni del Govern d'Aragó, Pedro Olloqui, ha qualificat l'actuació de "prova pilot" de cara al futur trasllat de les pintures murals de la sala capitular de Sixena. Tot i això, el director del MNAC, Pepe Serra, manté que el moviment d'aquestes darreres obres comporta un risc molt elevat de deteriorament o destrucció, mentre que Aragó defensa que el trasllat és viable i que la sentència judicial s'ha de complir.
"El traslla de les pintures de la sala capitular és viable", ha afegit Olloqui a les portes el MNAC alhora que ha assegurat que "els aragonesos no renunciariem en cap cas al retorn de la totalitat del patrimoni, perquè és cosa jutjada".
Paneque reivindica el paper del MNAC
La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha reiterat que les sentències judicials s'han de complir, independentment de si agraden o no. En relació amb les pintures murals de la sala 16 del MNAC, ha recordat que el museu, amb el suport del Govern, ha presentat informes tècnics que alerten del risc de danys si es du a terme el trasllat de les obres cap al monestir de Sixena.
Paneque també ha defensat la feina feta pel Museu Nacional d'Art de Catalunya, subratllant que la seva tasca de conservació ha estat clau per preservar aquest patrimoni. Segons la portaveu, cal reconèixer que sense la intervenció del MNAC, és possible que avui "no en quedaria res" de les obres procedents de Sixena.
Un trasllat adjudicat per 62.500 euros
Els treballs han estat adjudicats a l'empresa madrilenya SIT Proyectos, Diseño y Conservación S.L., l'única que es va presentar al concurs públic convocat pel MNAC.
El contracte, valorat en 62.508,29 euros, inclou totes les fases del trasllat, des de la retirada de les obres fins a la seva reinstal·lació a Sixena. El cost serà assumit íntegrament pel museu català.
Dues realitats molt diferents
La situació de les pintures profanes és molt diferent de la de les pintures murals de la sala capitular, exposades a la sala 16 del MNAC. Aquestes darreres van quedar greument afectades per l'incendi de 1936 i presenten una estructura física extremadament fràgil. Per aquest motiu, els tècnics del museu no s'han oposat al trasllat de les pintures profanes, però mantenen serioses reserves sobre la viabilitat de moure els murals sense provocar-ne danys irreversibles.
Els informes tècnics encarregats pel MNAC indiquen que les fases de fragmentació i desmuntatge de les pintures murals comporten riscos qualificats de crítics, mentre que el perill de deteriorament durant la resta del procés també és elevat. Pepe Serra ha insistit que el museu no es veu capaç de garantir-ne un trasllat segur i que els riscos de destrucció parcial de les obres són "elevadíssims". Malgrat això, la jutgessa ha recordat que la viabilitat del trasllat ja va ser analitzada durant el procediment judicial ratificat pel Tribunal Suprem.