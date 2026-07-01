El MNAC demana aturar el retorn de Sixena per falta d’informació clau de l’Aragó
- L'evaluació del museu veu riscos crítics en el trasllat de les pintures
- El MNAC espera l'autorització del govern d'Aragó per iniciar el 6 de juliol el desmuntatge de les obres profanes
El MNAC ha demanat al jutjat d’Osca suspendre el termini fixat per retornar els murals de Sixena perquè no pot completar l’avaluació de riscos. El museu assegura que li falta informació essencial del govern d’Aragó sobre com es farà la descàrrega, el desembalatge i la reinstal·lació de les obres.
Davant aquesta situació, el museu ha reclamat a la magistrada que obligui les institucions aragoneses a facilitar aquests detalls pendents. L’avaluació de riscos és un requisit obligatori, i el document presentat fins ara és “parcial i incomplet”, fet que impedeix prendre decisions amb garanties.
Riscos crítics del desmuntatge
El MNAC demana aturar el calendari de 56 setmanes aprovat el passat 10 d’abril fins que disposi de tota la informació necessària. També insisteix en la necessitat de comptar amb un comitè d’experts internacionals que validi l’avaluació i garanteixi la conservació del patrimoni.
L’informe alerta de riscos crítics i elevats, especialment en les primeres fases del procés, com el desmuntatge d’unes pintures d’extrema fragilitat. El MNAC apunta a possibles despreniments, fissures i danys irreversibles, en unes obres que ja van patir un incendi durant la Guerra Civil. I recorda que, tot i la seva àmplia experiència, no té capacitat per efectuar un operatiu d'aquesta gran complexitat.
Trasllat encara sense autorització
Pel que fa al calendari, el museu descarta iniciar el trasllat de les obres profanes el 6 de juliol, com s’havia apuntat, perquè encara falta l’autorització del govern aragonès i l’aval de la comissió de Patrimoni d’Osca. Sense aquests permisos, el procés continua bloquejat.
Precisament, el govern d'Aragó ha exigit al MNAC que remeti el projecte tècnic descriptiu de "les actuacions de desinstal·lació, embalatge, transport i desembalatge de les pintures profanes, així com l'estudi de conservació actualitzat i les necessitats de consolidació prèvia que s'han detectat en les mateixes".