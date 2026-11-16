Ballar i fer el bé a tothom, els secrets de la Pepita Bernat per arribar als 107 anys
- Una dona avançada al seu temps i de les més longeves de Catalunya
- La seva vida passa per l'emblemàtica Sala La Paloma de Barcelona, on continua anant a ballar cada diumenge
El 15 de juliol de 1919, a Barbens, un petit municipi del Pla d'Urgell, naixia la Pepita Bernat Bosch. Més d'un segle després, forma part de les més de 3.300 persones centenàries que viuen a Catalunya, una longevitat que continua tenint majoritàriament rostre femení.
Als 107 anys, la seva vida acumula experiències que han passat per no conformar-se amb el paper que la societat del seu temps li havia reservat: la història d'una dona avançada al seu temps.
Quan tenia només 6 anys, una tieta àvia se la va emportar a Barcelona. Dels set germans, va ser l'única que va créixer a la capital catalana. Aquell trasllat va marcar el seu futur, tot i que Barbens continuaria ocupant un lloc especial en els seus records i en la seva identitat.
La seva joventut va transcórrer enmig d'alguns dels episodis més convulsos del segle XX. Va viure la Segona República, la Guerra Civil i les dificultats de la postguerra, un període en què les restriccions socials i econòmiques condicionaven profundament la vida quotidiana. Però, en aquest context, la Pepita ja tenia una afició que l'acompanyaria tota la seva vida: ballar. | Entrevista d'Elena Pérez
Sala La Paloma, el seu refugi
Si hi ha un element que travessa tota la vida de la Pepita Bernat és la música. Des que tenia aproximadament 18 anys, freqüentava la Sala La Paloma, la històrica sala de ball del barri del Raval de Barcelona. I el que va començar com una afició de joventut es va convertir en una de les seves grans constants vitals.
Amb els anys, no va perdre el costum d'anar-hi cada diumenge a la tarda "d'amagat del meu marit". Els boleros han estat sempre entre els seus estils preferits. A La Paloma hi ha trobat diversió, amistats i un espai on continuar gaudint d'una de les activitats que més l'han fet feliç.
La seva vinculació amb la sala és tan especial que, el 2024, va celebrar-hi el seu 105è aniversari, envoltada de familiars i amics.
Per a la Pepita, ballar no és simplement una activitat d'oci. És una manera d'entendre la vida, de mantenir-se activa i de continuar relacionant-se amb els altres. Potser per això la pista de La Paloma ha estat, durant tantes dècades, un dels seus llocs preferits i també el seu refugi.
Un matrimoni que no va ser com esperava
Als 25 anys, la Pepita es va casar amb un home originari de Cartagena (Múrcia). Abans, havia mantingut una relació de dos anys amb un noi anomenat Horacio, però quan el festeig es va acabar va decidir casar-se per despit i rancor amb un home que només coneixia de 3 mesos, malgrat les advertències del seu pare.
El casament es va celebrar a Barbens, "com no podia ser d'una altra manera... El poble s'havia d'assabentar de que Pepita Bernat Bosch ja s'havia cassat i no viuria en pecat", confessa. L'endemà, la parella va emprendre el viatge de tornada a Barcelona on iniciarien la seva vida de cassats.
Durant el trajecte va tenir lloc un episodi que, amb els anys, la Pepita recordaria com una primera mostra del que li esperava. Va treure de la bossa un esmalt d'ungles i va començar a pintar-se-les en el tren. El seu marit, contrari a aquell gest, li va prendre i ho va llençar per la finestra. Considerava que, com que ja estaven casats, no necessitava maquillar-se ni pintar-se les ungles.
Aquell gest aparentment petit amagava una qüestió molt més profunda: el control sobre la seva imatge i les seves decisions: "Al dia següent no només em vaig pintar les ungles, sino tot. La cara i tot. I li vaig dir: Tu m'has conegut pintada i pintada m'hauràs de veure".
El marit treballava als grans magatzems SEPU de Barcelona i no volia que la Pepita treballés fora de casa. Tampoc no veia amb bons ulls que sortís sola o que l'acompanyés quan ell anava al bar amb els amics.
Però ella tenia altres plans: "Volia treballar, tenir els meus propis diners, sortir i decidir què fer amb la meva vida". I no estava disposada a renunciar-hi.
Suïssa, el primer pas de llibertat
La voluntat de la Pepita de construir una vida pròpia la va portar a prendre una decisió poc habitual per a una dona de la seva generació: marxar a l'estranger per treballar.
En aquell temps perquè una dona viatgés havia de tenir el consentiment del seu marit. Com la Pepita sabia que no li concediria va falsificar els documents amb una firma falsa i així va poder trobar una oportunitat com a mainadera d'una família mexicana que vivia a Suïssa.
A Suïssa va descobrir una realitat diferent. Durant aproximadament dos anys va cuidar infants i va gaudir d'una independència que fins aleshores li havia estat difícil aconseguir. "Va ser una etapa molt feliç i no me'n penedeixo de res", explica.
El retorn a Barcelona va arribar després d'una carta del seu pare. Li explicava que el seu marit pujava cada diumenge a Barbens per preguntar per ella i intentar que tornés. "Davant el patiment del meu pare vaig decidir tornar".
La reconciliació, però, no va significar una renúncia a les seves conviccions. Havia après que podia viure d'una altra manera i no estava disposada a tornar a la situació anterior.
Una trajectòria empresarial pròpia
La seva necessitat d'independència també es va fer evident els diumenges. Mentre el seu marit anava de cacera amb els amics a un vedat prop de Cubelles, ella havia de quedar-se a casa. La Pepita va començar a reivindicar el dret d'acompanyar-los i va animar les dones dels altres caçadors a participar en aquelles sortides, encara que fos per preparar el dinar i passar el dia juntes.
D'aquella iniciativa en va sorgir una oportunitat de negoci. Va comprar un petit terreny a prop de la platja de Cubelles i hi va començar a oferir àpats als visitants que hi anaven els diumenges. Preparava paelles i també va instal·lar unes petites casetes perquè els banyistes poguessin canviar-se de roba.
En un moment en què el turisme de cap de setmana començava a créixer, la Pepita va saber detectar una oportunitat i convertir-la en una font d'ingressos. Aquell negoci va ser el primer pas d'una trajectòria empresarial que aniria molt més enllà de la platja, fent estalvis i invertint en altres establiments.
Una segona oportunitat a l'amor
La seva vida sentimental també va tenir capítols inesperats. Després d'un matrimoni complicat i de quedar vídua, Pepita va tornar a enamorar-se. Ho va fer als 73 anys, quan va iniciar una relació que es va allargar aproximadament nou anys.
"L'amor no és només exclusiu de la joventut". La seva experiència posa sobre la taula una realitat sovint poc representada: les persones grans també estimen, desitgen, s'enamoren i construeixen noves relacions afectives.
La Pepita no va tenir fills i va seguir un camí diferent del model familiar tradicional de la seva generació. Actualment viu a Barcelona amb la seva neboda Núria, una de les persones més importants de la seva vida, a qui considera com una filla, ja que la té des de que tenia 10 anys: "És el meu bastó, no vaig enlloc sense ella! És un àngel, pobreta", expressa.
107 anys i les mateixes ganes de celebrar la vida
El 15 de juliol d'aquest any, la Pepita va celebrar el seu 107è aniversari envoltada de familiars i amics. La festa va tenir un caràcter tan singular com ella mateixa, amb la presència de drag-queens i música.
També va rebre una medalla commemorativa de centenària i una carta de felicitació signada per la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo. Una celebració que va tornar a posar de manifest el seu caràcter festiu i la seva vinculació amb la ciutat que l'ha vist créixer.
Quan li pregunten pel secret de la longevitat, la Pepita no parla de fórmules miraculoses. En canvi, assenyala alguns hàbits que l'han acompanyada durant bona part de la vida: ballar, fer el bé a tothom, menjar fruita i verdura, no fumar ni beure alcohol i descansar cada dia fent sempre una migdiada.
Potser la Pepita no té cap fórmula secreta per arribar als 107 anys. Però, després de més d'un segle de vida, ha deixat una lliçó que sembla tenir molt clara: "la llibertat no té edat i sempre hi ha un bon motiu per sortir a ballar".