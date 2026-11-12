Judici pel crim del taxista de Lleida: l'acusat del crim del taxista de Lleida nega els fets
- L'acusat ha sostingut davant l'Audiència de Lleida que no va pujar al taxi ni va matar la víctima i ha modificat la seva declaració inicial.
- La Fiscalia i l'acusació particular mantenen la petició de 22 anys i mig de presó per assassinat amb traïdoria i acarnissament, mentre que la defensa reclama l'absolució.
L'home acusat de matar un taxista al barri de la Bordeta de Lleida la matinada del 10 d'abril de 2022 ha rebutjat qualsevol implicació en el crim durant la seva declaració a l'Audiència de Lleida.
El processat ha rectificat la versió que havia ofert inicialment davant la jutgessa. Si en un primer moment va admetre que havia agafat un taxi per desplaçar-se fins a la Bordeta, ara sosté que aquella nit va tornar caminant fins a casa després d'assistir a l'aniversari d'un familiar en un establiment de l'avinguda Francesc Macià. "No vaig pujar a cap taxi i no el vaig matar", ha afirmat, responent exclusivament a les preguntes de la seva advocada.
Atribueix el canvi de versió a una confusió de dates
Segons ha explicat, la seva primera declaració es va veure condicionada pels nervis i l'angoixa que patia després d'haver ingressat a presó. També ha atribuït les contradiccions a una confusió de dates.
⚖️ L'acusat de l'assassinat d'un taxista a Lleida nega l'autoria del crim durant el judici. 👉 La fiscalia sol·licita 22 anys i mig de presó pels fets que van tenir lloc l'abril del 2022. https://t.co/5yeoy5p9u0— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 12, 2026
L'acusat assegura que el trajecte en taxi fins a una benzinera de la Bordeta no es va produir la nit del crim, sinó l'1 d'abril de 2022, nou dies abans dels fets.
Durant la seva declaració també ha admès que es va endur dos ganivets de mànec verd de l'escorxador de Mollerussa on havia treballat. Segons la seva versió, l'encarregat li havia permès quedar-se'ls perquè ja no servien per a la feina.
Ha explicat que va conservar el ganivet més gran a casa i que va intercanviar el més petit per marihuana amb un home conegut com a Ali, ja que no tenia diners per pagar la droga. Les acusacions consideren que aquest ganivet podria ser l'arma homicida.
Fiscalia veu acreditada l'autoria per l'acumulació d'indicis
La Fiscalia ha mantingut la petició de 22 anys i mig de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament i defensa que el conjunt de proves incriminen l'acusat.
Entre els principals indicis destaca que l'ADN del processat es va localitzar al mànec del ganivet trobat en un contenidor proper al lloc dels fets, que un segon ganivet va ser localitzat al seu domicili i que una petjada trobada al taxi és compatible amb unes sabatilles que ell mateix va reconèixer tenir.
La fiscal també ha remarcat que el telèfon mòbil de l'acusat va registrar quatre trucades en una zona pròxima a Blondel pocs minuts abans que el taxista iniciés el trajecte mortal. Tot seguit, l'aparell va deixar de generar activitat.
Segons el ministeri públic, l'acusat ha anat modificant el seu relat a mesura que avançava la investigació i les contradiccions reforcen la resta d'elements incriminatoris.
Les acusacions sostenen que el taxista va ser atacat per sorpresa
La Fiscalia considera que el processat va actuar amb traïdoria perquè, presumptament, va atacar la víctima per darrere i sense possibilitat de defensa. A més, argumenta que va existir acarnissament perquè l'agressió va continuar mentre el taxista intentava fugir.
Segons les acusacions, la víctima va rebre 26 ganivetades, algunes de les quals van afectar òrgans vitals com el cor, la jugular i l'esòfag.
Per la seva banda, l'acusació particular, que reclama 23 anys de presó, també qüestiona el canvi de versió de l'acusat i assegura tenir el convenciment que és l'autor dels fets.
La defensa denuncia mancances en la investigació
La defensa ha insistit en la petició d'absolució perquè considera que no s'ha demostrat de manera concloent qui va matar el taxista.
L'advocada ha destacat que cap dels més de 50 testimonis i pèrits que han comparegut durant el judici va veure l'acusat pujant al taxi, al lloc del crim o fugint després de l'agressió.
També ha qüestionat la validesa de les imatges de les càmeres de vigilància. Tot i que els Mossos d'Esquadra sostenen que la persona enregistrada pujant al vehicle i fugint posteriorment coincideix biomètricament amb el processat, la defensa rebutja aquesta identificació.
A més, la lletrada subratlla que a l'interior del taxi no es van trobar empremtes dactilars ni restes d'ADN de l'acusat i sosté que la tesi de les acusacions es basa principalment en indicis.
El jurat popular iniciarà les deliberacions
Un cop finalitzada la fase del judici, aquest divendres es lliurarà l'objecte del veredicte al jurat popular, que haurà de deliberar i determinar si considera provada o no la culpabilitat de l'acusat.
El crim que va sacsejar el sector del taxi
L'assassinat va commocionar profundament el sector del taxi lleidatà. La víctima, Mohamed, va ser atacada després de completar el que acabaria sent el seu últim servei.
Els investigadors van situar els fets al carrer del Sifó, al barri de la Bordeta. Dies després del crim, desenes de taxistes van participar en una marxa lenta de protesta per denunciar la inseguretat que, segons el col·lectiu, pateixen especialment durant els serveis nocturns.
Associacions professionals i sindicats van reclamar mesures de protecció com la instal·lació de càmeres de seguretat i mampares protectores per incrementar la seguretat dels conductors.