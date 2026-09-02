La regularització i el final de l'estiu dispara l'atur a l'agost
- L’atur augmenta en 14.594 persones a Catalunya i marca la xifra més alta des de 2010 en aquest mes
- L’ocupació cau en 59.500 persones a l’agost i se situa per sota dels 4 milions tot i l’impuls de la regularització
L’atur registrat a Catalunya va augmentar en 14.594 persones durant el mes d’agost, un increment del 4,63% respecte al juliol, segons les dades del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Es tracta de la pujada més elevada en un mes d’agost des del 2010, quan la desocupació va créixer en 16.703 persones.
Tot i aquest fort repunt, el nombre total de persones inscrites a les oficines d’ocupació se situa en 329.468 aturats, la segona xifra més baixa en un mes d’agost des del 2008, només lleugerament superior a la registrada ara fa un any.
Pel que fa a l’ocupació a Catalunya s’ha reduït en 59.500 persones a l’agost (-1,48%) i ha baixat dels 4 milions de treballadors registrats els dos mesos anteriors. Tot i això, l'afiliació a la Seguretat Social va pujar un 3% interanual a l'agost a Catalunya i es va situar en 3.965.220 persones, un rècord històric per un vuitè mes de l'any.
L’impacte dels nous inscrits
Aquest augment de l’atur té una explicació parcial en el procés extraordinari de regularització de persones immigrants. Durant l’agost, Catalunya va sumar 64.332 nous afiliats a la Seguretat Social procedents d'aquest procés, el 19% de tot l'Estat.
L’efecte també es deixa notar en el col·lectiu de persones sense ocupació anterior, amb un creixement acusat del 26,1% respecte a l'any passat. De fet, és el grup que més creix aquest mes (3.228) i que concentra bona part dels nous inscrits als serveis públics d’ocupació.
Catalunya lidera l’augment de l’atur
En comparació amb la resta de comunitats autònomes, Catalunya és el territori on més va créixer l’atur en termes absoluts, per davant de la Comunitat de Madrid (+6.881 persones), la Comunitat Valenciana (+5.847) i Andalusia (+3.394).
Per demarcacions, l’increment mensual va ser generalitzat: Girona encapçala la pujada amb un 5,85%, seguida de Lleida (5,26%), Barcelona (4,54%) i Tarragona (4,12%). En termes interanuals, Lleida és la demarcació que registra el major augment de la desocupació (+4,54%), mentre que Girona és l’única que presenta un descens respecte a l’agost del 2025 (-1,28%).
Els serveis concentren la major pèrdua d’ocupació
El final de la temporada turística i estival es reflecteix especialment en el sector dels serveis, que suma 9.331 aturats més i concentra gairebé dos terços de l’increment total. També augmenta la desocupació a la indústria (+1.220 persones), la construcció (+754) i l’agricultura (+61).
Paral·lelament, el grup de persones sense feina anterior registra un augment de 3.228 inscrits, un 10,7% més respecte al juliol. Tot i això, en la comparativa amb l’any passat, només aquest col·lectiu presenta un increment de l’atur, mentre que la desocupació recula als serveis, la indústria, la construcció i l’agricultura.
Fort descens de la contractació
Durant el mes d’agost es van formalitzar 182.326 contractes a Catalunya, una xifra que representa una caiguda del 34,8% respecte al juliol, una evolució habitual després dels mesos centrals de la campanya turística.
Tot i això, el mercat laboral mostra una millora respecte a l’any passat, amb un increment interanual del 13,9% en la contractació. Del total de contractes registrats, 75.592 van ser indefinits, el 41,5%, mentre que 106.734 van ser temporals, el 58,5%. Els contractes temporals són els que més creixen en comparació amb l’agost del 2025.