Preacord entre direcció i sindicats per rebaixar l'ERO de Nestlé a 119 treballadors a Catalunya
- L'empresa química Dow comunica la intenció de reduir la plantilla en 138 persones
- La indústria catalana travessa una onada d'acomiadaments per motius estratègics
La indústria catalana travessa una onada d'acomiadaments en el primer semestre del 2026. A Nestlé, sindicats i direcció han arribat a un preacord per rebaixar l'ERO de 178 treballadors a 119 en les plantes de Catalunya.
Prop d'un centenar d'acomiadaments serien per les instal·lacions d'Esplugues de Llobregat on es troben els serveis centrals, tot i que també n'hi haurà 9 sortides als centres de Girona i 8 al de Reus.
La plantilla ha de ratificar un acord que inclou recol·locacions, indemnitzacions de 45 dies per any treballat i un pla de rendes pels més grans de 54 anys. "S'ha assolit fins on podíem arribar", ha valorat Pablo Esteban, representant de Comissions Obreres (CCOO), després de les diferents mobilitzacions dels treballadors.
A la resta de l'Estat, les sortides d'empleats passen de les 301 inicials a 242. L'ERO de Nestlé forma part de la reestructuració global de la companyia, amb 16.000 llocs de feina afectats a tot el món. L'empresa atribueix la mesura als canvis d'hàbits de consum i l'increment de preus, mentre que els sindicats critiquen que es facin acomiadaments quan l'empresa va augmentar els resultats de vendes el 2025.
Dow vol reduir la plantilla en 138 persones
L'empresa química Dow ha comunicat als treballadors la seva intenció de reduir la plantilla en les plantes espanyoles en 138 persones. Segons el Sindicat de Treballadors (STR), la mesura afectaria especialment a Tarragona on es troben 687 dels 732 treballadors de la companyia. La part social de l'empresa es mostra contrari a la reducció de plantilla i defensa que les instal·lacions i l'activitat funcionen amb normalitat.
El sector químic a Catalunya representa el 9% del PIB. Segons Acció, l'any 2025 agrupava a 1.750 empreses amb 65.700 treballadors. El de Tarragona és el pol químic més important del sud d’Europa i representa el 50% de la producció química de Catalunya i el 25% de la d’Espanya, on prop de la meitat de la producció s'exporta a l'estranger.
Manifestació dels treballadors de Nissan
Els treballadors de Nissan s'han manifestat aquest dijous en els centres del Prat de Llobregat i de Zona Franca per rebutjar la intenció de la multinacional d'acomiadar 211 empleats, el 37% de la plantilla. Els representants sindicals van demanar aquest dimecres des del Parlament de Catalunya la intervenció de la Generalitat per tombar aquest ERO. En el cas de la planta de serveis de recanvi del Prat s'eliminarien 110 llocs de feina i es quedarien només una dotzena d'empleats.
Altres ERO a la indústria catalana
Un altre preacord s'ha assolit en l'ERO de Ficosa. Empresa i sindicats han pactat reduir els acomiadaments a un 13% de la plantilla, és a dir, són 105 treballadors dels 172 previstos inicialment en la planta de Viladecavalls. L'empresa de components d'automoció oferirà indemnitzacions de fins a 100.000 euros i l'adscripció serà voluntària.
La multinacional holandesa Azkonobel també ha presentat un expedient que afecta 120 treballadors dels 197 de la plantilla. L'empresa ho justifica pel tancament de la secció de pintura al dissolvent, mentre els sindicats ho veuen com una deslocalització de l'activitat a altres plantes.