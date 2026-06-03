Els treballadors de Nissan exigeixen a la Generalitat que actuï per tombar l'ERO
- Els comitès d'empresa continuen les mobilitzacions per aturar l'acomiadament de 211 empleats dels tres centres de Catalunya
- La multinacional proposa indemnitzacions de 33 dies per any treballat i un pla de rendes pels majors de 55 anys
Els treballadors de Nissan han protestat aquest dimecres davant del Parlament de Catalunya contra l'ERO que la multinacional planeja en els tres centres que té en territori català. L'empresa preveu acomiadar a 211 dels 596 empleats, un 37% de la plantilla, i que pot impactar en centenars de treballadors de companyies subcontractades.
"És una deslocalització progressiva de Nissan", ha expressat Raúl Ocón, delegat sindical del centre de recanvis des de la sala de premsa de la cambra catalana, qui ha titllat l'expedient com a "terrorisme empresarial" al "deixar morir les plantes de forma lenta".
Els representants dels treballadors s'han reunit amb diferents grups parlamentaris i han demanat la intervenció de la Generalitat per protegir el teixit industrial. En aquest sentit, han reclamat que s'actuï amb la "màxima duresa legal" per tombar l'ERO. "Les institucions catalanes no poden permetre que una multinacional destrueixi ocupació estable per augmentar els marges de benefici a una altra part d'Europa", ha exigit Ocón.
“🏛️ Els representants dels treballadors de Nissan exigeixen a la Generalitat que actuï per "tombar" l'ERO que afecta 211 empleats de les plantes de Catalunya. pic.twitter.com/CZ1CHGG7ij“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 3, 2026
Els comitès d'empresa de Nissan han convocat mobilitzacions també per dijous i dissabte per defensar els llocs de treball. El 4 de juny, hi haurà dues manifestacions en els polígons de la Zona Franca i del Prat de Llobregat que acabaran confluint. El 6 de juny es farà una manifestació unitària a Barcelona, que anirà des de plaça Urquinaona fins a plaça Sant Jaume.
Si no s'arriba a un acord abans del 9 de juny quan finalitza el període de consulta de l'ERO, els treballadors adverteixen que faran una jornada de vaga i una manifestació el mateix dia davant el Departament d'Empresa.
Nissan proposa indemnitzacions de 33 dies per any treballat
Nissan proposa indemnitzar els afectats de l'ERO com si es tractés d'un acomiadament improcedent. És a dir, que les indemnitzacions serien de 33 dies per any treballat amb un màxim de 24 mensualitats. En el cas dels treballadors amb contracte anterior al 2012, la quantitat seria de 45 dies per any treballat fins a 42 mensualitats. D'aquesta manera, s'oferiria una indemnització superior al mínim que pertocaria per un ERO que és de 20 dies per any treballat i un màxim de 12 mensualitats.
Tot plegat, aquestes indemnitzacions s'aplicarien als empleats nascuts a partir del 1972. Als majors de 55 anys, Nissan preveu abonar un pla de rendes fins als 61 anys, a falta de concretar sobre quin percentatge del salari seria.
L'ERO forma part del pla de reestructuració global
L'ERO afecta les tres plantes que té Nissan a Catalunya. En el centre de recanvis del Prat de Llobregat es preveuen 110 acomiadaments, en el centre tècnic de la Zona Franca de Barcelona n'hi haurà 86, i el centre d'àrees funcionals del Prat en seran 15.
Els acomiadaments formen part del pla de reestructuració global de la multinacional anunciat el maig del 2025, que contempla eliminar 20.000 llocs de treball i reduir el nombre de plantes. A Europa, es planteja retallar el 10% de la plantilla, uns 900 treballadors.
Segons els comitès d'empresa, l'ERO reduirà l'activitat del centre de recanvis del Prat en un 90% malgrat que sostenen que els centres de Catalunya "són viables, productius i no registren pèrdues".