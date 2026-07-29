Els catalans fan 486.000 hores extres no remunerades a la setmana
- Segons un informe de CCOO, aquesta xifra suposa un estalvi pels empresaris d'11,2 milions d'euros setmanals
- El sindicat demana que s'apliqui el control horari i més inspeccions de treball
Una mitjana de 160.000 treballadors catalans fan hores extres cada setmana, però només la meitat d'aquests empleats les cobren. Així es desprèn d'un informe presentat per Comissions Obreres (CCOO) aquest dimecres que utilitza les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA). Segons el sindicat, cada setmana es fan a Catalunya de mitjana 486.000 hores extres no remunerades. Al conjunt de l'Estat, aquesta xifra és de 2,5 milions d'hores.
L'estudi també assenyala que les hores extres sense remunerar han augmentat en els últims anys, però sobretot entre les dones. Si en el cas dels homes, les hores extres no pagades s'han incrementat en un 31,1%, pel que fa a les dones ha estat del 183,2%. El sector serveis concentra la gran majoria d'hores extres no pagades a les dones, mentre que en els homes se'n fan més sense remunerar a la indústria. Un altre dels col·lectius més afectat per allargar l'horari sense retribuir són els joves.
26.000 contractes a jornada completa
CCOO titlla de "frau a la Seguretat Social" aquesta situació i calcula que si se sumen totes les hores extres que es fan a Catalunya, les pagades i les que no, es podrien fer prop de 26.000 contractes a jornada completa. També critiquen que allargar la jornada laboral de manera excessiva té "conseqüències negatives per a la salut" i el dret a la "corresponsabilitat" dels treballadors, a la vegada que suposen "un fre a la contractació". També calculen que aquest volum d'hores extres suposa un estalvi pels empresaris d'11,2 milions d'euros setmanals, que anuals són 588'4 milions d'euros.
La secretària general de CCOO a Catalunya, Belén López, considera les hores extres com un "mal endèmic de l'economia catalana i espanyola". López critica que aquests diners vagin a la "butxaca dels empresaris" en comptes de les nòmines dels treballadors, les seves cotitzacions i els impostos per sufragar els serveis públics.
“⌚️ Els treballadors catalans fan 486.000 hores extres no remunerades a la setmana per valor d'11,2 milions d'euros, segons un informe de @ccoocatalunya.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 29, 2026
🗣️ @belenlopezCCOO: "No van on haurien d'anar que és a la butxaca dels treballadors"
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Per aquests motius, el sindicat demana que s'aprovi el nou reglament de control horari després de l'estiu "per perseguir aquest frau". També reclama augmentar les inspeccions de treball per controlar les hores extres, sobretot en els sectors més feminitzats i on han augmentat més el treball fora d'horari.