La taxa d'atur baixa del 8% a Catalunya i lidera la creació d'ocupació a l'Estat
- La campanya d'estiu impulsa 130.800 nous llocs de feina i 92.600 desocupats menys
- Nou rècord d'ocupats a Espanya amb un atur que baixa de la barrera del 10%
Catalunya lidera la creació d'ocupació a Espanya amb 130.800 nous llocs de feina amb les contractacions de la campanya d'estiu. Segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicada aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el nombre d'ocupats s'apropa als 4 milions.
L'atur també es redueix considerablement en 92.600 persones, la major disminució de tot l'Estat, i el total se situa en les 343.000 persones. La taxa d'atur se situa en el segon trimestre en el 7,9%, una baixada de 2,2 punts en comparació amb l'EPA del primer trimestre quan s'havia tornat a superar el 10%. L’últim cop que Catalunya va tenir una taxa d’atur per sota del 8% va ser el quart trimestre del 2024, amb el 7,87%, però és la primera vegada que ho aconsegueix en els mesos d'abril a juny des del 2008.
L'atur juvenil també experimenta un retrocés important de 3,2 punts fins al 16,05%.
Rècord d'ocupació a Espanya i atur inferior al 10%
A Espanya, es bat un nou rècord d'ocupació amb 22.779.000 treballadors. S'augmenta en 486.000 les persones ocupades respecte del trimestre anterior. Si es compara amb fa un any, el mercat laboral ha creat 510.200 llocs de feina.
La creació d'ocupació la lidera el sector Serveis amb 394.000 ocupats més. Li segueix la Construcció amb 60.000 nous treballadors i la Indústria amb 38.200. En canvi, l'Agricultura ha registrat un descens de 6.200 ocupats menys.
Pràcticament la meitat dels nous llocs de feina són ocupats per estrangers, uns 240.000. Mentre que les persones amb feina amb nacionalitat espanyola van ser 246.000.
Pel que fa a l'atur, s'ha reduït en 213.300 persones fins a arribar a 2.495.300 desocupats. La taxa d'atur baixa per sota del 10% i se situa en el 9,87% entre els mesos d'abril i juny. Es tracta d'un percentatge que no es registrava des de l'any 2008. Si s'analitza el mateix període de l'any anterior, hi ha 57.800 persones menys a l'atur.