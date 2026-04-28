L'atur torna a superar el 10% a Catalunya després de tres anys
- El nombre d'aturats ha crescut en 84.400 persones, segons l'EPA del primer trimestre del 2026
- El mercat laboral català perd 46.000 llocs de feina i se situa en els 3,86 milions d'ocupats
Catalunya lidera en el primer trimestre del 2026 la destrucció de llocs de treball i el creixement del nombre d'aturats a l'Estat. Segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) que publica l'Institut Nacional d'Estadística (INE), s'ha registrat un fort creixement de l'atur amb 84.400 desocupats més respecte del trimestre anterior.
La taxa de persones desocupades s'incrementa en 1,2 punts fins al 10,12%. És a dir, Catalunya torna a superar el llindar del 10% d'atur després de tres anys, i esdevé el percentatge més elevat des del primer trimestre del 2023.
Ara ja són 435.600 les persones sense feina a Catalunya. En comparació amb fa un any, són 59.200 aturats més.
El mercat laboral perd 46.000 llocs de feina
El mercat laboral català ha perdut 46.000 ocupats. Si es compara amb les xifres del trimestre del 2025, Catalunya ha creat 16.900 llocs de feina en un any i comença aquest primer trimestre del 2026 amb 3,86 milions d'ocupats.
Dins d'aquest increment, es destaca l'ocupació femenina i és que 16.100 dels nous treballadors són dones i ja representen el 46,8% del mercat laboral.
Més atur i menys ocupació també a l'Estat
La tendència ha estat similar a Espanya, on l'atur ha experimentat el repunt més gran en l'última dècada. La taxa se situa en el 10,83%, és un punt més que el trimestre anterior, i se supera el llindar del 10%. En total, hi ha 231.500 persones desocupades més que els últims tres mesos del 2025. D'aquesta manera, ja són 2,7 milions les persones que es troben aturades. En comparació amb el mateix trimestre de l'any anterior, l'atur ha baixat en 80.600 persones.
Per la banda de l'ocupació, s'han perdut 170.300 llocs de feina respecte de l'últim trimestre del 2025. Segons l'EPA, les persones ocupades són ara 22,29 milions. Tot i això, en l'últim any, el mercat laboral espanyol ha guanyat 527.600 treballadors.
Per primera vegada, la població activa, la que té feina o en busca, supera els 25 milions a Espanya.