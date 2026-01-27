Catalunya tanca el 2025 amb una lleugera remuntada de l'atur fins al 8,24%
- La xifra d'ocupats a finals d'any és de rècord amb 3,91 milions de treballadors
- La taxa d'atur a Espanya se situa per sota del 10%
Catalunya tanca el 2025 amb un lleuger repunt de l'atur amb una taxa del 8,24%. Segons les dades del quart trimestre de l'Enquesta de Població Activa (EPA) que ha publicat aquest dimarts l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el nombre de persones desocupades ha augmentat en 21.900 persones respecte de l'exercici anterior. D'aquesta manera, el nombre total d'aturats se situa en 351.200.
L'ocupació a Catalunya bat el rècord de persones treballant a finals d'any amb 3,91 milions d'empleats. Es tracta de 57.300 més que l'any anterior.
Atur per sota del 10% a Espanya
L'atur a Espanya ha disminuït en 136.100 persones fins als 2.477.100 desocupats, un descens trimestral del 5,21%. D'aquesta manera, la taxa d'atur baixa per sota del llindar del 10% i se situa en el 9,93%.
Per altra banda, el nombre d'ocupats s'ha incrementat en 76.200 persones en aquest quart trimestre del 2025 i se situa en 22,46 milions. Si es compara amb fa un any, els afiliats han augmentat en 605.400 persones.
El sector serveis lidera la creació de llocs de feina amb 78.300 ocupats més. Li segueixen l'agricultura amb 33.400 i la construcció amb 2.300. En canvi, es registra un descens de 37.800 empleats menys en la indústria.