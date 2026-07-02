Catalunya supera per primera vegada a la història els quatre milions d'ocupats
- Les xifres d'afiliació marquen un nou rècord al juny amb l'impuls de la campanya d'estiu
- L'atur disminueix lleugerament i se situa a nivells del 2008
Catalunya trenca la barrera dels quatre milions d'ocupats per primera vegada a la seva història gràcies a l'impuls de la campanya d'estiu. Al juny s'han incorporat al món laboral 37.053 persones i s'assoleix la xifra de 4.008.221 afiliats a la Seguretat Social. En termes interanuals, ara hi ha 102.763 ocupats més que fa un any.
L'altra nota positiva és l'atur que es redueix lleugerament amb 458 persones menys sense feina. D'aquesta manera, el nombre de desocupats se situa en 307.169 persones i es manté en mínims a nivells de fa 18 anys. Des del maig de 2008 que no hi havia tan poques persones sense feina.
El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, diu que el Govern vol "consolidar" les dades del mercat laboral i es compromet a "continuar treballant" amb empreses i agents socials i econòmics per fer-ho. En la seva valoració, Sàmper també ressalta que Catalunya lidera l'afiliació a l'Estat: "Generem més ocupació que enlloc".
Rècord d'ocupació a l'Estat
A l'Estat, l'atur també ha disminuït per sota dels 2,3 milions d'aturats per primera vegada des del gener del 2008. Aquest mes de juny, s'ha reduït el nombre de desocupats en 28.739 persones.
L'ocupació també ha augmentat per la campanya de l'estiu i suma 128.533 afiliats més que el mes anterior. Així doncs, s'assoleix un nou màxim de la sèrie històrica amb 22,47 milions d'ocupats.
Si es compara amb les xifres de fa un any, el mercat laboral espanyol ha creat 600.595 llocs de feina i ha tret de l'atur a 113.981 persones.
El govern ho atribueix a la regularització de migrants
El govern espanyol veu la regularització de migrants darrere les bones xifres del mercat laboral perquè contribueix a traslladar llocs de feina de l'economia submergida a la real, i facilita la contractació als sectors amb falta de personal. Per la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, atribueix aquests rècords en ocupació al procés de regularització: "Ha permès que aflori molt treball". A banda, Díaz ha destacat que "hi ha més dones treballant a Espanya que mai: 10,6 milions".
En la mateixa línia, el vicepresident del govern i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, considera que els efectes de la regularització "es comencen a veure" en sectors com la construcció i els serveis, que són els "que més demanaven mà d'obra".