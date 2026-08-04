L'ocupació marca rècords a Catalunya al juliol condicoinat per la regularització d'estrangers
- El afiliats a la Seguretat Socia toquen màxims en un més de juliol i el segon mes consecutiu per sobre dels quatre milions de cotitzants
- L’atur augmenta en 7.705 persones respecte al juny, fins a les 314.874, tot i que es manté en el nivell més baix per a un mes de juliol des del 2007
El mercat laboral català ha tornat a marcar màxims històrics durant el mes de juliol. Segons les dades publicades aquest dimarts er l'Institut d'Estadística, Catalunya ha registrat una mica més de 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, en concret, 4.024.750. Una xifra que consolida per segon mes consecutiu el llindar dels quatre milions de treballadors cotitzants. Això suposa respecte el un 0,4 % més que el mes de juny i un uncrement del 2,9% respecte el juliol de l'any passat.
En termes globals, aquesta pujada de filiació a nivell estatal també està condicionada a l’últim any per la incorporació en els registres d’estrangers a la Seguretat Social, coincidint amb el procés de regularització que va finalitzar al juny. De març a juliol d’aquest any, els afiliats estrangers van augmentar en 360.660 a l’Estat (+11,4%), que suposa més de la meitat del creixement total registrat a la Seguretat Social, que ho va fer en 625.919 persones durant el mateix període.
L'atur creix després de quatre mesos de descensos
En paral·lel, l’atur registrat ha trencat la dinàmica de reduccions mensuals que s’havia mantingut des del març. Durant el juliol, les oficines d’ocupació han registrat 314.874 persones desocupades, 7.705 més que al juny, cosa que representa un increment mensual del 2,5%.
Aquest augment respon a l'estacionalitat d'alguns sector durant l'estiu, especialment aquells vinculats al curs escolar o activitats temporals.
La xifra més baixa per a un juliol des del 2007
Malgrat el repunt mensual, les dades anuals continuen mostrant una evolució favorable. El nombre d’aturats és un 1,4% inferior al registrat fa un any. A més, les 314.874 persones inscrites a les llistes de l’atur representen la xifra més baixa en un mes de juliol des del 2007, abans de l’impacte de la crisi financera sobre el mercat laboral.