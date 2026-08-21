Protecció Civil activa l'alerta Inuncat per pluges intenses divendres i dissabte a Catalunya
- L'SMC eleva a 4 sobre 6 el perill per pluja al litoral i prelitoral sud
- Els Bombers van atendre 135 avisos dijous pel temporal
Protecció Civil va activar dijous l'alerta del pla Inuncat per les previsions de pluges especialment divendres al vespre i dissabte al matí. Per divendres, l'SMC ha elevat fins a 4 sobre 6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja. Es poden superar els 40 litres en 30 minuts en punts del litoral, prelitoral, Catalunya Central i el nord-est. A partir del vespre, les precipitacions més intenses es concentraran al litoral i prelitoral sud.
L'episodi continuarà durant la matinada i el matí de dissabte, amb un màxim de perill de 4 sobre 6 al litoral i prelitoral sud, amb possibilitat de superar els 40 l/m2 en 30 minuts. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta. A més de la intensitat de la pluja, l'SMC també avisa de la possibilitat que s'acumulin més de 60 l/m2 en tres hores en sectors del litoral i prelitoral de Tarragona, especialment entre divendres al vespre i les primeres hores de dissabte.
Afectacions de dijous
Els Bombers de la Generalitat han atès el passat dijous 135 avisos entre les dues de la tarda i les set del matí de divendres pel temporal de pluja. A partir de les 19.30 hores no van atendre «cap servei destacat», segons van publicar al seu compte de la xarxa social X. No obstant això, durant la tarda de dijous els efectius van fer un rescat d'un veler enfonsat a la Ràpita i van ajudar diversos vehicles atrapats a la platja del Trabucador per la pujada del nivell del mar. La majoria de les atencions han estat requerides per mobiliari urbà, cables elèctrics i arbres o branques caigudes o en perill de caure a la via pública.