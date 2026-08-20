Cunit afronta un estiu de més residus i queixes pels contenidors intel·ligents
- Cunit i altres municipis de la costa multipliquen la població durant l'estiu, fet que incrementa la generació de residus i pressiona els serveis de recollida.
- Les queixes pel funcionament dels contenidors intel·ligents han portat alguns veïns a desplaçar-se fins a municipis veïns com Calafell per llençar-hi les escombraries.
Cunit triplica la seva població durant els mesos d'estiu, una situació compartida per molts municipis de la costa. L'arribada de turistes i residents temporals incrementa notablement la generació de residus i posa a prova els serveis municipals de neteja i recollida de brossa.
Queixes pel sistema de recollida
Una part del malestar veïnal se centra en els contenidors intel·ligents i el model de recollida implantat fa tres anys. Alguns residents denuncien dificultats per accedir als contenidors i incidències en els mecanismes d'obertura. També asseguren que molts visitants no disposen de la targeta d'accés necessària per utilitzar-los, fet que complica la gestió dels residus durant la temporada alta.
Aquesta situació afavoreix l'acumulació de deixalles als voltants dels punts de recollida. També alerten de problemes de brutícia, males olors i de la presència de formigues, paneroles i rates, especialment durant els mesos de més calor.
El fenomen del "turisme de la brossa"
Les dificultats per utilitzar alguns contenidors han portat alguns residents a buscar alternatives fora del municipi. En alguns casos, opten per desplaçar-se fins a Calafell per llençar-hi les escombraries, una pràctica coneguda popularment com a "turisme de la brossa".
Un model defensat per les administracions
Malgrat les crítiques, responsables municipals i experts en gestió de residus defensen que els contenidors intel·ligents permeten assolir nivells de recollida selectiva superiors als dels contenidors oberts tradicionals, especialment en municipis amb una elevada població estacional.
L'Ajuntament de Cunit afirma que ha reforçat els serveis de neteja i les accions d'informació ciutadana per facilitar l'adaptació al model durant els mesos d'estiu, quan la pressió demogràfica és més elevada.