Montcada i Reixac sense mercat municipal
- L'Ajuntament de Montcada i Reixac ha recuperat la titularitat de l'antic mercat municipal, tancat des del 2010, després d'indemnitzar els propietaris de les parades amb 1 milió d'euros
- El consistori preveu construir-hi 40 habitatges de protecció oficial i 49 places d'aparcament, una decisió que ha despertat l'oposició de veïns, comerciants i grups polítics
L'Ajuntament preveu aixecar 40 pisos de protecció oficial i 49 places d'aparcament a l'espai de l'antic mercat municipal, tancat des del 2010. La decisió ha generat crítiques entre veïns, comerciants i grups de l'oposició, que reclamen mantenir-hi un equipament comercial o públic al centre del municipi.
Després de recuperar la titularitat pública de l'antic mercat municipal, l'Ajuntament de Montcada i Reixac ha anunciat la seva intenció de transformar l'espai per donar resposta a diverses necessitats de la ciutadania, com és la crisi de l'habitatge.
Per recuperar el ple domini de l'edifici, el consistori ha indemnitzat els propietaris de les antigues parades amb 1 milió d'euros. Amb aquest acord, es posa punt final a un llarg conflicte jurídic i administratiu relacionat amb la propietat de l'equipament.
Rebuig veïnal al projecte
La proposta municipal, però, no ha estat ben rebuda per una part de la ciutadania. Diversos veïns expressen el seu desacord amb la desaparició definitiva del mercat i reclamen que l'espai es destini a recuperar el comerç de proximitat al centre urbà.
Els residents lamenten que Montcada i Reixac sigui un dels pocs municipis catalans de més de 30.000 habitants sense mercat municipal. Consideren que la ciutat s'està convertint progressivament en una "ciutat dormitori" i defensen que el solar hauria d'acollir un nou mercat modern que actués com a pol d'atracció comercial i social.
A més, critiquen que la decisió s'ha pres sense un procés de participació ciutadana suficient.
Els comerciants reclamen un equipament dinamitzador
L'associació Montcada Comerç Centre (MCC) també s'ha posicionat en contra de la construcció d'habitatge protegit als terrenys de l'antic mercat.
L'entitat considera que el centre del municipi perd una oportunitat per guanyar un equipament públic capaç de revitalitzar l'activitat econòmica i comercial de la zona. Tot i reconèixer la necessitat d'incrementar el parc d'habitatge assequible, els comerciants asseguren que existeixen alternatives per construir pisos sense renunciar a un emplaçament estratègic com aquest.
En aquest sentit, apunten a l'existència d'altres solars sense edificar i d'immobles en estat ruïnós al nucli antic que podrien destinar-se a habitatge.
L'oposició critica la renúncia a l'ús comercial
La decisió també ha generat discrepàncies a nivell polític. Durant el darrer ple municipal, l'oposició van lamentar que no es plantegi la recuperació de l'edifici com a mercat municipal.
Tot i aquestes crítiques, l'Ajuntament ha comunicat que té la voluntat d'impulsar un nou mercat en el futur, encara que no estaria ubicat al centre de la ciutat. El consistori no ha volgut fer declaracions sobre les crítiques rebudes.
Un conflicte urbanístic de dècades
L'origen de la situació es remunta a la construcció del mercat a principis dels anys setanta. L'Ajuntament va impulsar l'equipament i va encarregar-ne l'execució a una empresa constructora, que havia d'explotar les parades en règim de concessió durant 10 anys.
Tanmateix, un error administratiu en el registre de la propietat va alterar el model previst. L'empresa va acabar venent les parades directament als comerciants, fet que va generar una complexa situació jurídica.
L'any 1989 es va regularitzar la situació amb una escriptura pública que reconeixia la divisió horitzontal de l'edifici i validava les operacions de compravenda efectuades. El document incloïa, però, dues condicions resolutòries a favor de l'Ajuntament: mantenir l'ús de mercat i conservar les instal·lacions en condicions adequades.
L'incompliment d'aquestes condicions és el que ha permès al consistori impulsar l'acció resolutòria que ha culminat amb la recuperació de la titularitat municipal.
De l'establiment comercial de referència al tancament
El mercat municipal es va inaugurar l'any 1973 i durant dècades va ser un dels principals punts de trobada i de comerç de proximitat de Montcada i Reixac.
A partir de l'any 2000, però, l'equipament va començar una progressiva decadència, marcada per la proliferació dels supermercats i els canvis en els hàbits de consum. Quan va tancar definitivament, l'any 2010, només quedaven obertes 10 de les 36 parades originals.
Actualment, molts veïns recorden aquell espai amb nostàlgia i continuen reclamant que el centre de la ciutat torni a comptar amb un mercat municipal que recuperi l'activitat comercial i la vida social que durant dècades va caracteritzar el cor de Montcada i Reixac.