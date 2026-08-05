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Les notícies de RTVE Catalunya

Alerta per pluges intenses amb risc de pedra

  • Protecció Civil activa l’Inuncat per pluges torrencials aquest dijous a la tarda amb risc de pedra i inundacions
  • El risc més alt se centra a la Catalunya Central, Pirineu i Camp de Tarragona
Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per pluges intenses
Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per pluges intenses
Marc Guasch Ferreiro
Marc Guasch Ferreiro

Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat en fase d’alerta davant la previsió de pluges intenses i tempestes fortes prevista per a la tarda i la nit de dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya adverteix de possibles registres superiors als 40 l/m² en 30 minuts i acumulacions que poden superar els 60 l/m² en tres hores.

Les àrees amb una major probabilitat d’afectació són la Catalunya Central, el Pirineu i Prepirineu oriental, el Prelitoral Central i l’interior del Camp de Tarragona. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempestes elèctriques, ratxes molt fortes de vent i episodis de pedra.

🚨 Recomanacions de seguretat

Davant l’episodi meteorològic, Protecció Civil demana extremar la prudència, especialment en desplaçaments i activitats a l’aire lliure. L’organisme recomana evitar aparcar en rieres o zones inundables, no travessar mai rius o torrents i seguir en tot moment les indicacions de les autoritats.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) reforçaran el seguiment dels cabals davant el risc de crescudes sobtades. També s’ha instat els municipis a revisar els punts habitualment inundables i adoptar mesures preventives.

🌡️ Baixada de temperatures abans d’un nou repunt

La situació vindrà provocada per l’entrada d’aire fred en altura, combinada amb aire molt humit procedent del sud i la calor acumulada dels darrers dies. Entre dijous i divendres les temperatures baixaran de manera notable, però de cara al cap de setmana la calor tornarà a intensificar-se amb valors més propers als habituals de la canícula estiuenca.

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