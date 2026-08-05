Alerta per pluges intenses amb risc de pedra
- Protecció Civil activa l’Inuncat per pluges torrencials aquest dijous a la tarda amb risc de pedra i inundacions
- El risc més alt se centra a la Catalunya Central, Pirineu i Camp de Tarragona
Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat en fase d’alerta davant la previsió de pluges intenses i tempestes fortes prevista per a la tarda i la nit de dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya adverteix de possibles registres superiors als 40 l/m² en 30 minuts i acumulacions que poden superar els 60 l/m² en tres hores.
Les àrees amb una major probabilitat d’afectació són la Catalunya Central, el Pirineu i Prepirineu oriental, el Prelitoral Central i l’interior del Camp de Tarragona. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempestes elèctriques, ratxes molt fortes de vent i episodis de pedra.
“⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠️— Meteocat (@meteocat) August 5, 2026
➡️ Dj. de 14:00 h a Dv. 20:00 h
➡️ Llindar: > 40 mm / 30 minuts
➡️ Grau de perill màxim: 🟠 4/6
*Hora local (h) = TU +2 pic.twitter.com/0Waz6LxWSn“
🚨 Recomanacions de seguretat
Davant l’episodi meteorològic, Protecció Civil demana extremar la prudència, especialment en desplaçaments i activitats a l’aire lliure. L’organisme recomana evitar aparcar en rieres o zones inundables, no travessar mai rius o torrents i seguir en tot moment les indicacions de les autoritats.
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) reforçaran el seguiment dels cabals davant el risc de crescudes sobtades. També s’ha instat els municipis a revisar els punts habitualment inundables i adoptar mesures preventives.
🌡️ Baixada de temperatures abans d’un nou repunt
La situació vindrà provocada per l’entrada d’aire fred en altura, combinada amb aire molt humit procedent del sud i la calor acumulada dels darrers dies. Entre dijous i divendres les temperatures baixaran de manera notable, però de cara al cap de setmana la calor tornarà a intensificar-se amb valors més propers als habituals de la canícula estiuenca.