L'operació sortida de l'estiu dispara la mobilitat amb rècord de vols al Prat
- L'últim dia de juliol marca l'inici de les vacances per a milers de catalans i provoca un important augment de la mobilitat
- L'Aeroport del Prat viu la jornada amb més afluència de viatgers de l'estiu, mentre més de 820.000 vehicles circularan per les carreteres
L'últim dia de juliol dona el tret de sortida a les vacances d'estiu per a molts catalans. Aquest increment dels desplaçaments es fa notar tant a les carreteres com als principals transports, especialment a l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, que afronta una de les jornades més intenses de l'any.
Tot i ser una de les jornades amb més vols de l’any, la fluïdesa ha estat la nota predominant durant el matí. No s’han vist grans cues als taulells de facturació de les companyies ni gaires vols amb retard.
Segons el Servei Català de Trànsit, més de 820.000 vehicles circularan per les carreteres catalanes durant aquest cap de setmana. D'aquests, es preveu que 570.000 surtin de l'Àrea Metropolitana de Barcelona entre divendres i dissabte, una xifra lleugerament inferior a la registrada en altres operacions sortida de l'estiu.
Més de 1.100 vols en un sol dia
L'Aeroport del Prat preveu operar aquest divendres 1.142 vols, 61 més que en la mateixa jornada de l'any passat. Es tracta del dia amb més activitat prevista durant aquesta operació sortida. Entre divendres i diumenge, les instal·lacions aeroportuàries gestionaran un total de 3.332 vols, un 4,7% més que l'any anterior. Durant els tres dies, es mantindrà un ritme superior al miler d'operacions diàries.
Segons AENA, aquest increment de l'activitat coincideix amb diversos factors que han afavorit el creixement del trànsit aeri. Entre ells, destaca el desviament temporal de rutes internacionals cap a l'Estat espanyol a causa de les tensions a la zona de l'estret d'Ormuz, en considerar-se una destinació turística segura. A més, les incidències i afectacions que ha registrat el transport ferroviari durant les darreres setmanes també han impulsat alguns viatgers a optar per l'avió per als seus desplaçaments.
L'Aeroport del Prat va tancar un semestre històric al juny, amb 28.371.615 milions de viatgers, xifra que representa un increment del 4,4% en comparació als 6 primers mesos de l'any passat. Segons AENA, del total de viatgers de vols comercials, 21.343.302 passatgers eren internacionals, un 5,3% més que el període comprès entre gener i juny del 2025, mentre que 6.984.029 eren passatgers de vols domèstics, un 1,7% més que en les mateixes dates que el 2025.
Vagues al transport
L'activitat de l'Aeroport del Prat podria veure's alterada a partir de la setmana vinent a la Terminal 1 i 2 de Barcelona per la vaga indefinida convocada pel sindicat CGT a l'empresa Groundforce, que s'encarrega d'atendre aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines. La vaga començarà el 4 d'agost i afectarà el personal d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i coordinació de vols. En un comunicat, la CGT denuncia l'excés de càrrega de treball i el deteriorament de les condicions laborals i de salut de la plantilla.
Paral·lelament, aquest divendres també hi ha convocada una nova jornada de vaga a Renfe per part del sindicat minoritari Ferroviari Intersindical. La protesta reclama solucions a les avaries recurrents dels sistemes de climatització dels trens. A Rodalies, durant les hores punta, és a dir de 6h a 9:30h i de 17h a 20:30h, circulen dos de cada tres trens programats, mentre que la resta del dia el servei garantit es redueix a un de cada tres combois.
Vacances de proximitat i reserves d'última hora
Pel que fa als hàbits dels viatgers, el sector turístic constata aquest estiu una tendència creixent cap a les reserves d'última hora i les destinacions de proximitat.
Un comportament que continua guanyant pes entre els consumidors davant la incertesa econòmica i la flexibilitat que ofereixen les noves formes de contractació dels viatges.