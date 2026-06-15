Operació sortida de Sant Joan: 610.000 cotxes a la carretera
- Parlon diu que els incendis del cap de setmana fan “estar alerta” de cara a la celebració de la revetlla
- Interior preveu el desplaçament de 490.000 vehicles per celebrar la vetllada i de 610.000 el cap de setmana previ
Catalunya es prepara per viure un dels caps de setmana amb més desplaçaments de l’any coincidint amb la revetlla de Sant Joan. El Servei Català de Trànsit (SCT) preveu que uns 610.000 vehicles surtin de l’àrea de Barcelona durant el cap de setmana previ, mentre que 290.000 tornaran.
Aquesta xifra situa l’operació sortida com una de les més importants de l’any en termes de volum de trànsit.
📅 Un Sant Joan entre setmana que condiciona la mobilitat
Enguany, la festivitat cau en dimecres 23 de juny, un fet que, segons la consellera d’Interior, Núria Parlon, pot alterar els patrons habituals de mobilitat.
Tot i això, es preveu una altra punta de desplaçaments el mateix dia 23, amb 490.000 vehicles sortint de Barcelona i 240.000 retornant posteriorment. Parlon apunta que alguns ciutadans podrien aprofitar per fer pont, mantenint així una elevada intensitat de trànsit.
🛣️ AP-7 i C-32, epicentre de les retencions
Les carreteres de la costa concentraran bona part de les complicacions. En concret, l’AP-7 i la C-32 seran les vies amb més densitat de circulació.
Per això, Trànsit desplegarà mesures especials com carrils addicionals i la restricció de vehicles pesants, especialment el dia 24 de juny, per facilitar el retorn i minimitzar congestions.
🚓 678 controls i reforç del dispositiu de seguretat
El Departament d’Interior ha anunciat un ampli dispositiu de seguretat amb 678 controls d’alcoholèmia i drogues dels Mossos d’Esquadra.
A més, es reforçaran les sales del telèfon 112, que l’any passat va gestionar 1.356 avisos durant la nit de Sant Joan. Aquest increment busca garantir una resposta ràpida en una nit marcada per la gran activitat festiva al carrer.
“🚘🎆 Trànsit preveu una operació sortida de Sant Joan amb 610.000 vehicles abandonant l'àrea de Barcelona.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 15, 2026
Núria Parlon anuncia carrils addicionals a l'AP-7 i la C-32 i 678 controls d'alcoholèmia i droga | @RTVECatalunya pic.twitter.com/BDjsiSrIU7“
🔥 Alerta màxima per risc d’incendi
Un dels principals focus de preocupació és el risc d’incendis forestals, especialment després dels focs registrats recentment a la demarcació de Lleida. Els Bombers de la Generalitat activaran un reforç del 50% més d’efectius, juntament amb equips especialitzats com el GRAF i l’EPAF i més de 200 agents rurals.
Amb el lema “No petis la revetlla”, Protecció Civil insisteix en la necessitat d’extremar la precaució amb la pirotècnia i evitar fogueres en zones no autoritzades o a menys de 500 metres de zones forestals.