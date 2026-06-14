Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Les notícies de RTVE Catalunya

Incendi a Cervià de les Garrigues

  • Activades més de 40 dotacions dels Bombers per extingir un foc que ha afectat una superfície d'una desena d'hectàrees
  • Aquest diumenge hi havia perill molt alt d'incendi a 30 municipis de 8 comarques de l'interior de Lleida, Tarragona i Barcelona
Imatge aèria de l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues
Imatge aèria de l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues Bombers de la Generalitat
Roger Franco

Una quarantena de dotacions dels Bombers, 8 de les quals aèries, treballen en les tasques d'extinció d'un foc que s'ha declarat a primera hora de la tarda d'aquest diumenge a Cervià de les Garrigues i que, de moment, segons una primera estimació del cos d'Agents Rurals afecta unes 9 hectàrees.

Per precaució s'ha procedit a l'evacuació de 8 veïns de la zona i Protecció Civil ha enviat un missatge ES-Alert per ordenar el confinament a casa de la Partida de la Devesa. El missatge ordena tancar portes i finestres, no sortir al carrer, fer cas de les indicacions de les autoritats i trucar al telèfon 112 en cas d'emergència.

La tasca dels Bombers se centra en tancar el flanc dret per l'aire i baixar la intensitat del flanc esquerre amb dotacions terrestres per protegir les edificacions. Els Mossos d'Esquadra han tallat les carreteres locals LP-7032 entre Albi i Cervià i la LV-7031 entre Cervià i les Borges Blanques.

El d'aquest diumenge a Cervià de les Garrigues no és l'únic foc en què els Bombers han hagut d'actuar aquest cap de setmana. A Ponts, a la Noguera, s'han activat 17 dotacions, 5 de les quals aèries, per lluitar contra un foc que ha calcinat massa forestal. D'altra banda, a la zona de la Serreta, a Vilafranca del Penedès, fins a 14 dotacions terrestres han treballat de valent per estabilitzar unes flames que eren visibles des de diferents punts de l'autopista AP-7. Es calcula que ha afectat 1,5 hectàrees.

Tot plegat després que la matinada passada s'ha donat per controlat el foc originat dissabte al municipi de Sanaüja, a la comarca de la Segarra.

Controlat el foc entre Sanaüja (Segarra) i Biosca (Solsonès)
Controlat el foc entre Sanaüja (Segarra) i Biosca (Solsonès)

Els Agents Rurals han avisat que aquest diumenge el perill d'incendi era molt alt a 30 municipis del centre i oest de Catalunya repartits en les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta. En aquestes localitats s'ha activat el pla Alfa en nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs.

Es noticia: