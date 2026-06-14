Incendi a Cervià de les Garrigues
- Activades més de 40 dotacions dels Bombers per extingir un foc que ha afectat una superfície d'una desena d'hectàrees
- Aquest diumenge hi havia perill molt alt d'incendi a 30 municipis de 8 comarques de l'interior de Lleida, Tarragona i Barcelona
Una quarantena de dotacions dels Bombers, 8 de les quals aèries, treballen en les tasques d'extinció d'un foc que s'ha declarat a primera hora de la tarda d'aquest diumenge a Cervià de les Garrigues i que, de moment, segons una primera estimació del cos d'Agents Rurals afecta unes 9 hectàrees.
“⚠️ L'incendi de Cervià de les Garrigues afecta una superfície d'unes 9 hectàrees de vegetació agrícola i forestal— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 14, 2026
🚒 Hi treballen una trentena de dotacions dels Bombers, 8 de les quals aèries, que miren de contenir el flanc dret i protegir les edificacions del flanc esquerre pic.twitter.com/eSAD3ORCOf“
Per precaució s'ha procedit a l'evacuació de 8 veïns de la zona i Protecció Civil ha enviat un missatge ES-Alert per ordenar el confinament a casa de la Partida de la Devesa. El missatge ordena tancar portes i finestres, no sortir al carrer, fer cas de les indicacions de les autoritats i trucar al telèfon 112 en cas d'emergència.
“📲Enviem una alerta de #ProteccióCivil als mòbils de la zona de la Partida la Devesa, a Cervià de les Garrigues per un incendi de vegetació.— Protecció civil (@emergenciescat) June 14, 2026
S’ordena el confinament de la població. Tanqueu portes i finestres. Truqueu al 112 en cas d'emergència.#AlertaCat #INFOCAT pic.twitter.com/sbTUKVlYWx“
La tasca dels Bombers se centra en tancar el flanc dret per l'aire i baixar la intensitat del flanc esquerre amb dotacions terrestres per protegir les edificacions. Els Mossos d'Esquadra han tallat les carreteres locals LP-7032 entre Albi i Cervià i la LV-7031 entre Cervià i les Borges Blanques.
El d'aquest diumenge a Cervià de les Garrigues no és l'únic foc en què els Bombers han hagut d'actuar aquest cap de setmana. A Ponts, a la Noguera, s'han activat 17 dotacions, 5 de les quals aèries, per lluitar contra un foc que ha calcinat massa forestal. D'altra banda, a la zona de la Serreta, a Vilafranca del Penedès, fins a 14 dotacions terrestres han treballat de valent per estabilitzar unes flames que eren visibles des de diferents punts de l'autopista AP-7. Es calcula que ha afectat 1,5 hectàrees.
“🔥 El fum d'aquest incendi a la zona de la Serreta a Vilafranca del Penedès és visible des de l'autopista AP-7.— Trànsit (@transit) June 14, 2026
🟡 Es registra lentitud entre Santa Margarida i els Monjos i Olèrdola en sentit nord/Barcelona. També hi ha retencions a la C-15 des de Sant Miquel d'Olèrdola. https://t.co/L3pOrhqrca pic.twitter.com/VulnrPDRIP“
Tot plegat després que la matinada passada s'ha donat per controlat el foc originat dissabte al municipi de Sanaüja, a la comarca de la Segarra.
Els Agents Rurals han avisat que aquest diumenge el perill d'incendi era molt alt a 30 municipis del centre i oest de Catalunya repartits en les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta. En aquestes localitats s'ha activat el pla Alfa en nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs.