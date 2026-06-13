El foc entre Sanaüja (Segarra) i Biosca (Solsonès) evoluciona favorablement
- Més de 50 dotacions dels Bombers lluiten contra un foc que ha començat en zona agrícola i s'ha estès a vegetació forestal
- Aquest dissabte hi havia risc molt alt d'incendi a una dotzena de municipis de la Ribera d'Ebre, el Segrià i la Terra Alta
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dissabte en un incendi de vegetació agrícola i forestal a Sanaüja (Segarra). L'avís del foc s'ha rebut a les 13h hores a tocar de la Masia dels Flares, al límit amb el terme municipal de Biosca (Solsonès). Inicialment, l'incendi ha calcinat un paller i un camp de conreu amb baixa intensitat, però les flames s'han estès ràpidament i han començat a cremar massa forestal.
“🔥 El foc de Sanaüja continua cremant en zona forestal i també parcialment en zones amb vegetació agrícola— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 13, 2026
🚒 Hi treballen 43 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris, i els pagesos col·laboren estripant camps per frenar el progrés de les flames pic.twitter.com/wdlkjFts1H“
Una quarantena de dotacions dels Bombers s'han desplaçat a la zona, 8 de les quals aèries (4 helicòpters i 4 avionetes). Els efectius de terra miren d'estabilitzar la zona agrícola, mentre que els mitjans aeris centren els esforços a frenar l'evolució a la zona forestal. El foc afecta unes 40 hectàrees de terreny.
Intensitat de les flames
El telèfon d'emergències 112 ha rebut una seixantena de trucades relacionades amb aquest foc de la Segarra. En un missatge a X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que està en contacte amb l'alcaldessa de Sanaüja i fent seguiment de l'evolució de l'incendi.
“En contacte amb l’alcaldessa de Sanaüja i fent seguiment evolució de l’incendi @interiorcat @emergenciescat @bomberscat https://t.co/70TLkTc9D7“— Parlon #apeudecarrer #interioriseguretatpública (@nuriaparlon) June 13, 2026
Poc abans de les 15h, l'incendi ha arribat a la carena de la Serra de les Valls i ha disminuït la seva velocitat en sentit descendent, tot i que crema amb intensitat. El cap de l'incendi que calcina massa forestal ha entrat de nou en zones amb vegetació agrícola i els Bombers treballen per tal d'ancorar-lo en aquests camps. Tractors de pagesos de la zona ajuden en les tasques d'extinció i efectius del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF) estripen camps per frenar l'evolució de les flames.