En marxa la segona operació sortida de les vacances d'estiu
- Trànsit calcula que uns 600.000 vehicles surten aquest cap de setmana de l'àrea metropolitana de Barcelona
- L'Aeroport del Prat registra més activitat que l'any passat i té programades fins diumenge 3.300 operacions
L'arribada de la segona quinzena del mes de juliol representa per a molts catalans l'inici de les vacances d'estiu. El Servei Català de Trànsit preveu que durant aquest cap de setmana, un dels de més mobilitat de tot l'any, abandonaran l'àrea metropolitana de Barcelona uns 600.000 vehicles, amb especial afluència a vies ràpides com l'AP-7 i també carreteres que connecten amb localitats del litoral.
L'increment de la mobilitat també s'ha notat força a les principals estacions ferroviàries del país, així com a l'Aeroport del Prat, l'origen de la majoria de viatges que tenen com a destinació ciutats llunyanes. Entre divendres i diumenge, la infraestructura té programades 3.300 operacions d'enlairament i aterratge.
Les agències de viatges asseguren que aquest any han notat un canvi de tendència pel que fa a la demanda dels viatgers. Els conflictes internacionals han provocat canvis en les destinacions més demandades i l'encariment dels costos del sector també ha acabat repercutint. Tot plegat, ha fet que aquest estiu les vacances s'hagin planificat amb més antelació que mai.
Alguns viatgers han descartat destinacions asiàtiques, sobretot per evitar rutes amb escales en zones de conflicte, i han optat per viatges més propers dins d’Europa. A la incertesa geopolítica s'hi ha sumat una altra preocupació: l'increment del preu del combustible per la guerra a l'Iran. Sobre això, les organitzacions de consumidors i usuaris recorden que una aerolínia no pot modificar unilateralment el preu d'un bitllet un cop comprat.
El que sí que poden fer les agències de viatges és aplicar suplements en certs tipus de viatges combinats, sempre que estigui recollit així al contracte. És per aquest motiu que cada vegada més establiments ofereixen assegurances o introdueixen clàusules específiques per garantir que el preu no variarà encara que pugin els costos del combustible.
Polèmica a Nova York
Històricament, la ciutat de Nova York ha estat una de les destinacions preferides pels catalans que viatgen als Estats Units. Enguany s'hi ha afegit un atractiu més, com la final del Mundial que diumenge disputaran Espanya i l'Argentina.
Ara bé, és un espectacle que està a l'abast de molt poques butxaques. Les entrades més econòmiques van sortir a la venda per un preu de 4.000 dòlars i les que queden ara ja superen els 30.000 a la web oficial de la FIFA. A les plataformes de revenda, les entrades no baixen dels 8.000 dòlars.
Preveient que Espanya arribés a la final, les agències de viatge van començar a comercialitzar fa temps paquets d'un dia a partir de 9.000 dòlars, però aquesta oferta ja s'ha esgotat.
El preu de les entrades en aquest Mundial ha estat una de les queixes més recorrents dels aficionats al futbol. Al Mundial de Qatar del 2022, les entrades més econòmiques per a la final costaven 206 dòlars. Una diferència que converteix la final del pròxim diumenge en la més cara de la història dels Mundials.