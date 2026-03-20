El B-Travel impulsa el turisme de proximitat en un context global d'incertesa
- El saló aposta per Catalunya com a destinació segura
- La guerra a l'Orient Mitjà encareix els vols i frena reserves a l'Àsia
El B-Travel, el saló internacional del turisme de Catalunya, arrenca a la Fira de Barcelona amb optimisme i aposta per impulsar el turisme local en un moment marcat per la guerra a l'Orient Mitjà, l'encariment dels vols i la caiguda de reserves cap a l'Àsia.
Catalunya guanya atractiu com a destinació de proximitat
Davant aquest context, el turisme local i de proximitat guanya protagonisme. Catalunya es reforça com una opció atractiva per als viatgers que busquen seguretat, accessibilitat i experiències de qualitat sense necessitat de grans desplaçaments.
El president del certamen, Martí Sarrate, destaca que davant aquesta situació geopolítica: "És una destinació segura i atractiva enmig de la inestabilitat internacional". El saló B-Travel vol aprofitar aquesta tendència per impulsar el sector i fomentar un model turístic més sostenible i proper.
Canvis en les preferències dels viatgers
El sector turístic alerta que el cost del combustible ja representa entre un 25% i un 30% de les despeses de les aerolínies, fet que repercutirà en el preu dels vols durant les pròximes setmanes. Aquesta situació ja està modificant l'elecció dels viatgers.
Les agències detecten una desacceleració de reserves cap al continent asiàtic i una caiguda notable en destins com Egipte o Jordània. En canvi, creix l'interès per destinacions d'Àfrica i d'Amèrica, especialment als Estats Units, així com els viatges en creuer | INFORMA: Climent Sabater
Què ofereix?
Tot i el context internacional, B-Travel manté la seva dimensió amb 110 expositors i preveu superar els 26.000 visitants. El certamen ofereix propostes per a tots els públics, amb activitats familiars, espais dedicats a la gastronomia i experiències immersives.
Entre les novetats destaca l'espai "Destinacions de Pel·lícula", centrat en el turisme vinculat a sèries i films, així com projeccions de documentals i activitats per als més petits.
Uzbekistan i Navarra, protagonistes convidats
A escala internacional, Uzbekistan és el país convidat d'aquesta edició i presenta el seu patrimoni cultural i natural. També hi participen destinacions com Croàcia, França, Islàndia o Indonèsia.
Pel que fa a l'àmbit estatal, Navarra és la comunitat autònoma convidada, amb una proposta centrada en el turisme sostenible sota el lema "Cuida del nostre secret".
Amb tot, B-Travel es consolida com un punt de trobada clau pel sector turístic, en un moment de transformació marcat pels canvis en les preferències dels viatgers i les adversitats globals. Del 20 al 22 de març, reunirà al recinte de Montjuïc una àmplia mostra de les millors destinacions nacionals i internacionals per a tota classe de turistes.