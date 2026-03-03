El conflicte bèl·lic a Orient Mitjà sacseja el sector de les agències de viatges
- Una altra desena de vols cancel·lats a l'aeroport de Barcelona amb origen o destí al golf Pèrsic
- Consum recorda als usuaris el dret al retorn del bitllet o assistència en cas de suspensió
El conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà està sacsejant el sector dels viatges. Les agències estan registrant canvis de dates, encara que de moment poques cancel·lacions de cara Setmana Santa o l'estiu.
L'inici de les hostilitats ha donat molta feina a les agències de viatges des d'aquest dissabte passat i presten assistència a clients atrapats al golf Pèrsic, així com en altres destinacions que tenien un vol que feia escala a Orient Mitjà.
"Està afectant a moltíssima gent i cada dia que passa el gruix de viatgers varats creix", ha apuntat Rosa Morlà, vicepresidenta de l'Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE). En aquest sentit, ha assenyalat que se li suma els clients que tenien vols immediats a la zona afectada.
Des d'ACAVE asseguren que estan prestant assistència als clients atrapats al golf Pèrsic i que busquen altres vols pels que feien escala a la regió. És el cas de l'agència Viajes Jaipur. La responsable d'oficina, Angélica Falo, afirma que els clients "tenen por" i que "estan intentant canviar les aerolínies per europees" per tal d'evitar l'escala al golf Pèrsic. Entrevistada en el Segon Cafè, Falo també ha explicat que tenen clients que "estan intentant tornar" dels seus viatges a la Índia o Tailàndia però que "els vols estan plens".
Més cancel·lacions de vols al Prat
Les cancel·lacions de vols a Orient Mitjà pel conflicte bèl·lic a la regió continuen afectant aquest dimarts l'operativa de l'aeroport del Prat. Segons AENA, s'han cancel·lat 15 vols dels 21 programats. El dilluns ja es van suspendre 16 vols amb origen o destí a països del golf Pèrsic.
Els aeroports de Dubai, Doha i Abu Dabhi continuen afectats pel tancament de l'espai aeri i està provocant que nombrosos catalans estiguin atrapats a Orient Mitjà o en altres països de l'Àsia i Àfrica si el seu vol feia escala en aquest hub d'interconnexió. Algunes aerolínies com Emirates i Etihad han començat des d'aquest dilluns a fer alguns vols de repatriació, però encara no n'hi ha hagut cap amb destí a Espanya.
A l'aeroport de Barcelona alguns passatgers que tenen vols cancel·lats s'han acostat a les oficines de les aerolínies per demanar informació. Una usuària es queixa que els deriven cap a les agències de viatges, però que aquestes "no t'agafen el telèfon".
Retorn del preu del bitllet o despeses d'allotjament
L'Agència Catalana de Consum recorda als catalans atrapats a l'Orient Mitjà pel tancament de l'espai aeri que tenen drets a compensacions econòmiques i assistència. En cas de cancel·lació del seu vol, el passatger té dret a la devolució de l'import del bitllet o que se'ls ofereixi un transport alternatiu per arribar al seu destí. En aquesta segona opció, l'aerolínia s'ha de fer càrrec gratuïtament del temps que trigui a reprogramar un nou vol i proporcionar l'alimentació i l'allotjament a l'usuari, incloent-hi el trasllat entre l'aeroport i l'hotel.
Aquests drets tenen aplicació si es tracta d'un avió que surt de la UE, també si és una aerolínia extracomunitària. En canvi, si és per un vol que surt d'un aeroport fora de la UE fins a territori comunitari, només s'aplica la normativa si la aerolínia és de la Unió. També s'aplica als vols que facin escala en països extracomunitaris si s'ha contractat com a trajecte únic.
Des de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) recomanen als passatgers amb vols cancel·lats que guardin totes les factures i documentació per si calgués després reclamar a la aerolínia.