Duch demana als catalans atrapats a l'Orient Mitjà que es registrin als consolats
- El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior xifra en 1.200 els catalans que viuen a la regió
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha fet una crida als catalans que es troben atrapats a l'Orient Mitjà pel tancament de l'espai aeri a causa del conflicte bèl·lic que es registrin als consolats. "Que truquin als consolats i a les ambaixades i es registrin, perquè es pugui tenir constància de la seva presència i es pugui coordinar amb ells en el moment que s'obrin les fronteres", ha recomanat.
"Hi ha uns 1.200 catalans inscrits en els registres dels consolats a la zona, però és evident que n'hi ha més", ha assenyalat Duch en una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, en referència a persones que estan fent turisme o treballant de manera temporal.
Sense tenir la previsió de quan s'obriran les fronteres, el conseller d'Acció Exterior ha indicat que el Ministeri està treballant en un pla de repatriació per valorar la seguretat de les connexions per carretera entre els diferents països del Golf Pèrsic.
Minimitza l'impacte econòmic del conflicte
Duch ha minimitzat l'impacte econòmic a Catalunya, però ha advertit que "depèn del que duri" el conflicte a l'Orient Mitjà. "La nostra dependència del gas i el petroli d'aquesta zona és molt minsa, gairebé és del 5%, i es pot compensar fàcilment amb altres subministrament d'altres zones del món", ha apuntat. Malgrat això, ha alertat que si es perllonga en el temps pot tenir conseqüències com un increment de la inflació.
El conseller ha reiterat la crida del govern català a favor de la desescalada bèl·lica i ha demanat que no hi hagi "actuacions fora del dret internacional", així com que "es torni a la taula de negociació".