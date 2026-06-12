Els veïns del Park Güell es planten davant el turisme massiu
- Exigeixen mesures "immediates i efectives" i acusen les administracions de "mirar cap a una altra banda"
Els veïns de l'entorn del Park Güell diuen prou al turisme massiu. El col·lapse als carrers dificulta el dia a dia dels veïns, que denuncien que sempre estan ocupats per taxis, VTC i autocars turístics. A això se li suma que els busos d'accés als barris es troben saturats per la pressió turística "descontrolada".
En un comunicat, la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (Favb), la Plataforma Can Baró i el Consell Veïnal del Turó de la Rovira exigeixen mesures per posar fi a aquesta situació "insostenible" i acabar amb un model que "està expulsant el veïnat dels barris".
Demanen mesures immediates
Els veïns asseguren que els carrers al voltant del Park Güell s'han convertit "en un espai col·lapsat on cada dia és més difícil viure, moure's i conviure" i acusen les administracions públiques de "mirar cap a una altra banda".
Sobre el transport, afirmen que s'ha arribat a l'"absurd d'haver d'amagar línies de bus urbà" als mapes digitals per evitar-ne la saturació, en relació amb la línia 116. "Quan cal ocultar el transport públic perquè funcioni és evident que el sistema ha fracassat", reflexionen.
Per això, reclamen mesures "immediates i efectives" per aconseguir reduir la massificació turística i recuperar una mobilitat "digna, ràpida i eficient" per al veïnat. Demanen també que es compleixi la normativa per a taxis, VTC i autocars turístics, amb més vigilància; així com que es garanteixin compensacions reals en serveis, transport i inversions per als barris afectats.